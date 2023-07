Spis treści: 01 Po co kasjer pyta o kod pocztowy?

02 Chroń dane osobowe. Nawet kod pocztowy

03 Jakie dane są wrażliwe?

Po co kasjer pyta o kod pocztowy?

Podczas wizyty w sklepie może przydarzyć nam się dość nietypowa sytuacja. W czasie kasowania produktów lub płacenia za zakupy kasjer może zapytać się nas o kod pocztowy miejscowości, w której mieszkamy. Z pozoru jest to informacja nienależąca do grona danych personalnych, to znaczy nie jest to ani numer Pesel, imię czy nazwisko. Dlaczego w ogóle pada to pytanie i czy powinniśmy na nie odpowiadać?

Jest to element strategii marketingowej sklepów. W ten sposób mogą one zebrać informacje dotyczące miejscowości, z których pochodzą klienci danej placówki. To z kolei pozwala lepiej dostosować działania marketingowe prowadzone przez placówkę - np. roznoszenie ulotek, udostępnianie gazetek promocyjnych czy organizowanie kampanii outdoorowych (np. plakaty reklamowe i bilbordy). Czy można stwierdzić, że podawanie tej z pozoru niewinnej informacji jest całkowicie bezpieczne? Niekoniecznie.

Chroń dane osobowe. Nawet kod pocztowy

O ile kod pocztowy sam w sobie nie pozwoli na zidentyfikowanie konkretnej osoby, tak po wpadnięciu w niepowołane ręce może wyrządzić nam sporo szkód.

Kilka szczątkowych informacji połączonych w jedną całość może pozwolić wprawionej osobie w zidentyfikowanie nas - i zajmie to relatywnie niewiele czasu. Pozostałe dane osobowe możemy wystawić niemal jak na tacy zupełnie nieświadomie.

Wystarczy, że po podaniu kodu pocztowego skorzystamy z karty płatniczej z widocznym numerem, lub podamy numer telefonu, który jest połączony z kartą lojalnościową sklepu. To codzienne sytuacje, na które nie zwracamy dużej uwagi.

Mogą być one tragiczne w skutkach, bo nie mamy pojęcia, do czego zostaną wykorzystane dane i nasza tożsamość. Okazuje się zatem, że nawet niewinne pytanie o kod pocztowy może sprawić nam sporo kłopotów. O ile sklep sam w sobie nie ma złych zamiarów i chodzi o marketing, tak nigdy nie mamy pewności co do tego, kto przysłuchuje się naszej rozmowie z kasjerem.

Jakie dane są wrażliwe?

Zgodnie z artykułami prawnymi dotyczącymi RODO, wyszczególniona została grupa danych uznanych za wrażliwe. Są to:

Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania światopoglądowe i religijne

Przynależność do związków zawodowych

Dane biometryczne i genetyczne umożliwiające identyfikację jednostki

Informacje na temat stanu zdrowia

Informacje na temat seksualności/orientacji

Dane dotyczące postanowień sądowych

Dane wrażliwe różnią się od tzw. danych zwykłych. Za te uznaje się m.in. adres mailowy danej osoby, jeżeli zapisany jest we formule pozwalającej na identyfikację konkretnej osoby - np. imię i nazwisko, a w domenie nazwa firmy czy też instytucji. Innym przykładem danych zwykłych jest numer Pesel.