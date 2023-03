Lotnisko w Singapurze najlepsze na świecie. To atrakcja sama w sobie

Singapur-Changi to najlepszy port lotniczy na świecie według Skytrax

Ranking najlepszych portów lotniczych stworzony przez Skytrax na podstawie badań opinii pasażerów po raz kolejny wskazuje najlepsze lotniska na całym świecie. Wybór padł na lotnisko Singapur-Changi - co ciekawe, ten port lotniczy już po raz 12. ma okazję świętować przyznanie tego prestiżowego tytułu. Za co pasażerowie cenią sobie to miejsce najbardziej?

Zbudowane w 1981 roku singapurskie lotnisko posiada cztery terminale i jest jednym z najważniejszych portów lotniczych w południowo-wschodniej Azji. W 2022 roku obsłużyło ponad 32 miliony pasażerów z całego świata. Podróżni zwracali uwagę nie tylko na dobrą organizację pracy i wysoką jakość personelu, lecz również na szereg udogodnień. Na lotnisku w Singapurze znaleźć można szereg świetnych restauracji, sklepów i atrakcji turystycznych.