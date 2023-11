Niezwykły przypadek wprawił lekarzy w osłupienie

Takiego obrotu spraw lekarze się nie spodziewali. 35-letni Wietnamczyk od pięciu miesięcy doświadczał dotkliwych bólów głowy, dziwnej wydzieliny z nosa, a nawet zaników wzroku. Zgłosił się do przychodni 24 listopada. Objawy na tyle zaniepokoiły lekarza, że po oględzinach mężczyzna został przewieziony do szpitala, by można było wykonać tomografię komputerową.

Lekarze oniemieli, gdy zobaczyli skany głowy pacjenta. Okazało się, że pacjent ma w nosie połamane pałeczki, takie, których Azjaci używają do jedzenia. Tkwiły głęboko w nosie mężczyzny, praktycznie wbijając mu się w mózg. Lekarze odkryli również, że uraz spowodował odmę wewnątrzczaszkową, która zagrażała życiu pacjenta.

Reklama

Mężczyzna żył z pałeczkami w nosie przez pięć miesięcy

Mężczyzna zapytany o to, skąd wzięły się połamane pałeczki w jego nosie, powiedział, że nie ma pojęcia. Jednak odpowiedź przyszła od jego rodziny. Okazuje się, że pięć miesięcy wcześniej mężczyzna brał udział w bijatyce pod wpływem alkoholu.