Myszka Miki Disneya trafi do domeny publicznej. Co to oznacza?

Najstarsza wersja myszki Miki z 1928 roku ukazana w animacji Parowiec Willie (Steamboat Willie) stanie się domeną publiczną wraz z nadejściem 2024 roku. Co to oznacza? Każdy będzie mógł zrobić z kultową postacią wszystko, co mu się podoba. Jeżeli zechcesz opublikować piosenkę, kreskówkę czy film z udziałem kultowej myszki, od 1 stycznia możesz to zrobić bez obaw o pozew ze strony Disneya.

Zdjęcie Najstarsza wersja Myszki Miki wjedzie do domeny publicznej. / 123RF/PICSEL