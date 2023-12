Disney+ wchodzi w 2024 rok z nowościami i wyższą ceną

Zacznijmy więc od "Spryciarza". Postać Jacka Dawkinsa odegrał znakomity Thomas Brodie-Sangster, którego znamy z takich produkcji jak seria "Więzień labiryntu" czy "Gambit królowej". Antagonistę, Fagina zagra natomiast David Thewlis. Akcja serialu toczy się w połowie XIX wieku w Australii.

Marvel z nowym tytułem w Disney Plus

Premiery styczniowe to także, a może przede wszystkim, coś dla fanów Marvela, ponieważ na ten serial czekała rzesza fanów. Mowa o "Echo", którego pierwszy sezon, składający się z pięciu odcinków już 10 stycznia wskoczy na platformę Disney Plus. Jest to historia Mai Lopez (Alaqua Cox), która musi zmierzyć się z własną przeszłością.

"Cristóbal Balenciaga" to natomiast tytuł dla miłośników mody. Akcja rozgrywa się w Paryżu, tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej. Serial oparty jest na biografii tytułowego Cristóbala Balenciagi, od początków kariery po sukcesy na arenie międzynarodowej.

Nowości Disney+ na styczeń 2024 - pełna lista

Rocznik 2009 - 3 stycznia 2024

Synduality Noir - 8 stycznia 2024

Demony i wybawiciele - 10 stycznia 2024

Echo - 10 stycznia 2024

Bluey - sezon 3 - 12 stycznia 2024

Twórca - 17 stycznia 2024

A Shop for Killers - sezon 1 - 17 stycznia 2024

Złodziej klejnotów - 17 stycznia 2024

Spryciarz - 17 stycznia 2024

Cristóbal Balenciaga - 19 stycznia 2024

Mikroświat - 24 stycznia 2024

Na zawsze w naszych sercach - 24 stycznia 2024

Chór - sezon 1 - 31 stycznia 2024

Percy Jackson i bogowie olimpijscy - finał - 31 stycznia 2024

Nowa cena Disney Plus. Jest drożej

Dookoła słyszy się o podnoszeniu ceny za wszelkie usługi, a jednak mieliśmy nadzieję, że podwyżka nas ominie. Nie tym razem. Zmiana ceny abonamentu Disney Plus stałą się faktem i od 6 grudnia 2023 (dzięki Mikołaju!) mamy wyższe ceny.

Od tego dnia za Disney Plus musimy zapłacić 37,99 zł miesięcznie lub 379,90 zł za rok. Jest to niemała podwyżka, bowiem dotychczas płaciliśmy 28,99 zł za miesiąc albo 289,90 zł rocznie.