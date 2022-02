Szukasz w mieście samochodu "na minuty", ale jest on daleko od miejsca, w którym jesteś? To utrapienie wszystkich osób korzystających z miejskiego carsharingu, czyli wynajmowania samochodów na minuty z aplikacji. To jednak ma się wkrótce zmienić, jeśli na drogach pojawią się minisamochodziki w systemie "Fetch" brytyjskiej firmy Imperium Drive, które właśnie przechodzą testy w Wielkiej Brytanii.

Nie musisz szukać samochodu... on podjedzie do ciebie!

Brytyjska firma Imperium Drive postanowiła znaleźć sposób na obniżenie kosztów przejazdu taksówką. Najprostszym sposobem jest stworzenie samochodu bez kierowcy, który sam podjedzie do klienta. Wystarczy mieć odpowiednią aplikację w smartfonie, a po jej uruchomieniu zamówić pojazd.

Nie będzie to jednak samochód w pełni autonomiczny! W czasie krótkiej podróży z miejsca zaparkowania do klienta kontrolę nad samochodem przejmie operator. To on doprowadzi samochód do celu. Jazda będzie możliwa dzięki transmisji obrazu z kamer zamocowanych w samochodzie. Kiedy autko "Fetch" przyjedzie na miejsce pozostaje nam jedynie usiąść za kierownicą i pojechać tam, gdzie chcemy.



Ta podróż będzie w sumie tak wygodna jak Uberem. Jedyna różnica, że po zamówieniu auta trzeba będzie samemu poprowadzić samochód. Wierzę, że wkrótce nasze samochody pojawią się we wszystkich miastach i będą konkurencją dla Ubera. Przejazd samochodem "Fitch" będzie tańszy od Ubera o 50 proc. Koosha Kaveh, współzałożyciel i dyrektor generalny Imperium Drive Ltd,

Na razie testy nowego samochodu odbywają się na parkingu obok stadionu, ale wkrótce minisamochodziki mają przejść próbę na miejskich ulicach. Samochody podjeżdżające do klienta zamawiającego taksówkę to jedynie pierwszy etap rewolucji na naszych drogach. Kolejnym będzie całkowite wyeliminowanie kierowcy, czyli stworzenie w pełni autonomicznych taksówek. Nad podobnym rozwiązaniem od dawna pracuje amerykański koncern Tesla. Problemem jest oczywiście bezpieczeństwo, gdyż samochody bez kierowcy nie są w stanie poradzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami na drodze. W takich momentach warto, aby za kierownicą siedział człowiek!