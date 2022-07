Spis treści: 01 To nie przypadek

02 Dla kogo podium?

03 Merdeka w liczbach

04 Ciekawe rozwiązania

Merdeka 118 wybudowany w Kuala Lumpur, stolicy Malezji, ma być niższy tylko od Burj Khalifa i będzie zajmować drugie miejsce na podium. Jej fantazyjny kształt, iglica oraz lokalizacja odgrywały istotną rolę w całej inwestycji. Obecnie prace obejmują ostatnie piętra u podstawy iglicy. Ma być oddany pod koniec 2022 roku.



To nie przypadek

Zarówno nazwa jak i lokalizacja drapacza chmur w historycznej części miasta nie są przypadkowe. Z wieżowca jest widoczny stadion Merdeka, na którym Tunku Abdul Rahman, malezyjski przywódca, ogłosił w 1957 roku niepodległość kraju.

Reklama

Kształt wieży nawiązuje z kolei do słynnego zdjęcia, kiedy podczas ogłaszania niepodległości Rahman podnosząc rękę do góry krzyczał medreka, co znaczy niezależny.

Zdjęcie Tunku Abdul Rahman wykrzykujący słowo "merdeka" z podniesioną ręką / Wikipedia

Dla kogo podium?

W momencie ukończenia Merdeka 118 o wysokości 678,9 m ma być drugim najwyższym budynkiem świata. Ale na liście "naj" jest dość tłoczno.

W ciągu następnych kilku lat lista najwyższych drapaczy chmur ma się przedstawiać następująco:

Kingdom Tower w Jeddah, Arabia Saudyjska (1007 metrów) Burj Khalifa w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie (828 metrów) Merdeka PNB118 w Kuala Lumpur, Malezja (679 metrów) Shanghai Tower w Shanghaju, Chiny (632 metry)

Najwyższy w Malezji, trzeci co do wielkości w Azji i na świecie. Tak wkrótce będzie można podsumować budynek w Kuala Lumpur.

Wideo youtube

Merdeka w liczbach

Do wykończenia użyto 18 144 paneli, 114 000 m kw. szkła, i 1600 ton profili okiennych. Oświetlenie ma zapewnić 8,4 km taśm LED.

W Merdeka Tower do wynajęcia będzie 100 kondygnacji, w tym:

83 kondygnacje powierzchni biurowej

12 kondygnacji pokoi hotelowych

5 kondygnacji rezydencji hotelowych

Łączna powierzchnia użytkowa wieży wynosić ma niemal 290 000 m kw., z czego nieco ponad połowa przeznaczona zostanie do użytku biurowego. 60 pięter przeznaczonych pod powierzchnie biurowe ma być zajęta przez Permodalan National Berhad (PNB), dewelopera projektu oraz zależne spółki.

Kondygnacje hotelowe stanowiące 17 najwyższych pięter będzie zajmował hotel Park Hayatt oferując łącznie 232 lokale.

Oprócz tego znajdziemy tu centrum handlowe i meczet i taras widokowy. Parking ma pomieścić 8500 samochodów.

Ciekawe rozwiązania

Iglica, o wysokości 160 metrów podatna jest na wibracje spowodowane silnymi wiatrami.



Aby je zminimalizować, przeprowadzono serię testów aeroelastycznych oraz testów w tunelu aerodynamicznym. Zastosowano również specjalną kratownicę, która ma zmniejszyć podatność na podmuchy wiatru.



W otoczeniu drapacza chmur cała deszczówka ma być zbierana i używana do nawadniania okolicznej roślinności.

Czytaj także:

7 tysięcy kilometrów i ani jednego mostu. Niezwykła rzeka, która sama jest... drogą

Przekop Mierzei Wiślanej przy tym to pikuś. Chiny budują największy kanał na świecie

Arabia Saudyjska wybuduje na pustyni dwa wieżowce za ponad bilion dolarów. Wiadomo już, jak będą wyglądały

Tama Trzech Przełomów. Gigantyczna inwestycja, która zmieniła krajobraz Chin