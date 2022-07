Nowy program Czwórki "Łowcy skarbów. Kto da więcej" to wyjątkowa szansa, by odkryć w zakamarkach strychów, szaf i kredensów prawdziwe skarby, poznać ich wartość i nieźle na nich zarobić. Obecnie trwa nabór uczestników do programu. Na casting można zgłaszać się poprzez fanpage programu www.facebook.com/lowcyskarbowczworka, na którym znajdują się informacje i newsy o programie, materiały wideo oraz ciekawostki.

W programie udział może wziąć każdy! Każdy ma w domu coś, co może przedstawiać wartość i wpaść w oko ekspertowi wyceniającemu przedmiot lub jednemu z dealerów sztuki i kolekcjonerów, którzy czekają w studiu z portfelami pełnymi pieniędzy i nadzieją na złowienie skarbu do dalszej sprzedaży lub do swoich prywatnych zbiorów.

Vintage i przedmioty z duszą, to co zalega w szufladach, schowkach lub stanowi rodzinną pamiątkę, bibeloty i wielkie meble - zostaną wycenione, a potem sprzedane... lub nie. Kto da więcej za babciny kubek, secesyjną sofę lub ogrodowego krasnala? Neon z czasów PRL i puzderko na tabakę z XVIII wieku, a może abstrakcyjny obraz od ekscentrycznego wujka? Wszystko ma swoją cenę!

Szacunkową wartość każdej przyniesionej do studia rzeczy i pogłębioną wiedzę na jej temat właściciele poznają w rozmowie z jednym z trzech ekspertów programu - profesjonalistów na rynku sztuki i antyków, znawców współczesnych trendów w urządzaniu wnętrz, czy specjalistów od biżuterii. Uzbrojeni w tę wiedzę właściciele przedmiotów mogą wziąć udział w aukcji, w której to oni trzymają w ręku młotek licytatora. Kupującymi są dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, którzy tu - wychodzi ze studia z gotówką, jeśli nie - zabiera swój przedmiot do domu. Nad wszystkim czuwać będzie gospodarz show, Paweł Orleański- aktor i prezenter znany szerokiej widowni m.in. z kultowego programu "Galileo" - pełniący m.in. rolę przewodnika widzów i uczestników po programie i jego zasadach.

"Łowcy skarbów. Kto da więcej" to świetna zabawa dla widzów, o czym świadczy międzynarodowy sukces formatu, który m.in. doczekał się już 8 sezonów i 1400 odcinków wyemitowanych w Niemczech , 4 sezonów we Francji oraz nowych edycji m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii i we Włoszech. Program opiera się na formacie "Cash or Trash" , którego dystrybutorem jest Warner Bros. International Television Production. Polską edycję produkuje dla Czwórki Polot Media.