Odnaleziono wyjątkową monetę. Pobiła rekord świata i ujawniła nowego króla

Brytyjczyk Lewis Fudge, wykorzystując wykrywacz metali, odnalazł na polu w Hampshire niezwykłą monetę. Wcześniej uzyskał niezbędne pozwolenie na poszukiwania od właściciela gruntu. The Sun, powołując się na ekspertów, podaje, że znalezisko jest "jednym z największych odkryć ostatnich dziesięcioleci".

Specjaliści określili, że artefakt reprezentuje nowy rozdział w historii Wielkiej Brytanii, gdyż na monecie znajduje się wizerunek nieznanego do tej pory króla.

To wspaniałe dzieło prehistorycznej sztuki uzupełnia mentalny obraz, jaki mamy, gdy myślimy o Wielkiej Brytanii z epoki żelaza - koniu bojowym i rydwanie Gregory Edmund z Spink Auctioneers

Dodał również: - To jest powód, dla którego przychodzę do pracy; dokumentowanie odkryć o znaczeniu krajowym i dzielenie się tą wiedzą bezpośrednio z muzeami oraz wśród naukowców, kolekcjonerów i ogółu społeczeństwa.

Moneta warta tysiące innych

Odkryta moneta wykonana jest ze złota i jest mniejsza od ludzkiego paznokcia. Znajduje się na niej imię Esunertos. Według badaczy jest to wcześniej nieudokumentowany władca z epoki żelaza.

Dodają, że artefakt pochodzi z początków języka pisanego, który w ogóle pojawił się na Wyspach Brytyjskich. Specjaliści uważają, że pojawienie się Esunertosa w zapiskach historycznych jest niezwykłym odkryciem.

Wyjątkowa moneta została wystawiona na sprzedaż w jednym z domów aukcyjnych. Uważano, że może zostać sprzedana za około 4 000 funtów. Jednakże doszło do szokującej "wojny licytacyjnej", dzięki której cena wzrosła aż do 20 400 funtów - jest to ponad 104 000 złotych.

The Sun stwierdza, że sprzedaż ustanowiła nowy rekord świata w wartości jednej monety. Poprzedni rekord należał do monety "Medusa" Quarter-Stater, która poszła za 10 800 funtów.

Jestem w siódmym niebie, gdyby nie ludzie na sali aukcyjnej, skakałbym dookoła. Kolekcjonerzy, z którymi rozmawiałem, są oszołomieni. Cieszę się, że nie skorzystałem z ich prywatnych ofert przed aukcją. Myśl, że moje znalezisko wygenerowało własną stronę w Wikipedii, jest niewiarygodna. Lewis Fudge

Historia niezwykłej monety

Historycy podają, że odnaleziona w marcu tego roku moneta została wykuta między 50 a 30 r. p.n.e., czyli krótko po pierwszym rzymskim najeździe Juliusza Cezara na Brytanię. Flota okrętów przewoziła około 20 000 rzymskich żołnierzy.

Uważają także, że została ona stworzona przez wybitną postać nazywaną Ilsvnirtos, której imię tłumaczy się jako "Potężny jak Bóg Esos". Moneta przedstawia nieznanego wcześniej władcę Esunertosa, który miał rządzić okolicą z pobliskiego fortu Danebury Hill.

- Jest to jedno z najwybitniejszych odkryć ostatnich dziesięcioleci w numizmatyce celtyckiej - powiedział dr John Sills z Ashmolean Museum.