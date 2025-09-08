GAO przyjrzało się zapasom amunicji konwencjonalnej przechowywanej w obiektach należących do zewnętrznych wykonawców (contractor-owned, contractor-operated - COCO). Taka forma współpracy jest czasem wykorzystywana przez Secretary of the Army, organ odpowiedzialny za magazynowanie i dystrybucję amunicji US Army.

GAO wykryło liczne nieprawidłowości w sposobie, jak amerykańska armia zlicza zapasy amunicji w obiektach zewnętrznych wykonawców. Już samym szokiem dla urzędników było to, że wojsko nie rejestrowało dokładnie informacji dotyczących zapasów amunicji w swoich dokumentach księgowych. GAO wskazało, że wojsko nie posiadało nawet dokładnych informacji na temat tego, które obiekty COCO przechowywały zapasy amunicji.

Nowy raport nie pozostawia złudzeń. Amerykańska armia ma problem

Na podstawie wyników badań wyrywkowych GAO oszacowało, że armia nie zarejestrowała prawidłowo około 95 proc. zapisów dotyczących amunicji konwencjonalnej na dzień 31 lipca 2024 r. w systemie LMP (Logistics Modernization Program), służącym do katalogowania danych w obiektach COCO.

Urzędnicy GAO zbadali 94 zapisy dotyczące amunicji armii, przechowywanej w trzech lokalizacjach COCO - Tuscon w Arizonie, Troy w Alabamie i Camden w Arkansas. Stwierdzono nieprawidłowości w 89 zapisach różnych typów amunicji. Oto lista nieprawidłowości w zasobach amunicji armii USA

COCO Tuscon

31 zapisów dotyczących amunicji do systemów Stinger ( ręczna wyrzutnia pocisków przeciwlotniczych )

przeciwpancerny pocisk kierowany, wykorzystujący specjalną wyrzutnię przenoszoną lub montowaną na pojazdach m.in. M2 Bradley) 14 zapisów dotyczących amunicji do systemów TOW (

COCO Troy

przeciwpancerny pocisk kierowany, charakteryzujący się torem lotu pozwalającym na w uderzenie górnego stropu opancerzonego pojazdu ) 6 zapisów dotyczących amunicji do systemów Javelin

nowoczesny system obrony powietrznej, służący do niszczenia zagrożeń jak pociski balistyczne na wysokości do 150 kilometrów) 1 zapis dotyczący amunicji do systemów THAAD

System THAAD podczas testów w 2013 roku Ralph Scott Wikimedia Commons

COCO Camden

niekierowane pociski rakietowe wystrzeliwane z systemów HIMARS i MLRS ) 35 zapisów dotyczących amunicji serii M26 (

taktyczny pocisk balistyczny wystrzeliwany z systemów HIMARS i MLRS) 2 zapisy dotyczące amunicji ATACMS

Pięć prawidłowych zapisów dotyczyło amunicji do systemów obrony powietrznej Patriot.

Zagrożenie w czasach wojny i pokoju

GAO w swoim raporcie stwierdziło, że amerykańska armia nie rozliczyła prawidłowo amunicji przechowywanej w COCO, ponieważ nie posiadała procedury i odpowiednich wytycznych dotyczących rejestrowania i raportowania zapasów amunicji w tych placówkach.

Faktem jest, że amunicja w obiektach własności zewnętrznych przedsiębiorstw stanowi niewielki wycinek całych zapasów armii USA. We wszystkich obiektach COCO przechowywana jest amunicja o wartości 966 mln z łącznych zapasów o wartości około 41 mld dolarów. Niemniej GAO zauważa, że podobne złe praktyki mogą mieć miejsce także w obiektach podlegających bezpośrednio armii. To natomiast może być słabym punktem podczas ewentualnego konfliktu oraz uniemożliwi sprawne zarządzanie zasobami.

Jak informuje GAO armia podjęła pewne kroki w celu udokumentowania zapasów amunicji przechowywanej w placówkach COCO. Jednak podjęte działania nie eliminują wszystkich słabości wskazanych w raporcie. Armia dalej nie posiada kluczowych wytycznych, które pomogłyby jej zapewnić dokładne i terminowe rejestrowanie transakcji dotyczących zapasów amunicji w dokumentacji finansowej oraz przechowywania dokumentacji potwierdzającej transakcje dotyczące zapasów amunicji.

