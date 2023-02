Piorun uderzył w statuę Chrystusa w Rio. Niesamowite zdjęcia

Chrystus z Rio rażony piorunem. Zobacz to na własne oczy

Magiczne zdjęcia Chrystusa z Rio de Janeiro rażonego piorunem uchwycił brazylijski fotograf, Fernando Braga. Podzielił się nim na swoim Instagramie. Zdjęcia wykonał 10 lutego wieczorem podczas silnej burzy.



Jak sam opisuje w postach na Instagramie, żeby uchwycić ten niezwykły moment, potrzebował aż trzech godzin, podczas których w długiej ekspozycji wykonał 500 zdjęć swoim Nikonem D800. Robił to, gdy wokół szalała burza. Jednak zdjęcia niewątpliwie są warte takiego poświęcenia.

Internauci są zafascynowani fotografiami. Oprócz ich piękna oczywiście tworzone są już różne teorie, co może oznaczać ten znak. Sami Brazylijczycy sądzą jednak, że wydarzenie idealnie pokazuje to, co obecnie dzieje się w Rio de Janeiro. Okolice miasta nawiedza bowiem wielka burza, która sprawia, że całe miasto jest dosłownie pod wodą.

Zdjęcie Uderzenie pioruna w statuę Chrystusa Odkupiciela w Rio z bliska / sbragaphotos / Instagram

Statua Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro

Na pewno smaczku zdjęciom dodaje fakt, że piorun uderzył w jeden z najsławniejszych zabytków na świecie. Statua Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Brazylii. Jego powstanie zaplanowano w 1921 roku, jako upamiętnienie 100-lecia niepodległości kraju. Ciekawostką jest, że zaprojektował ją Francuz z polskimi korzeniami, Paul Landowski. Ze względu na rozmach projektu trzeba było czekać aż 10 lat na odsłonięcie Chrystusa Odkupiciela.

Od lat 90. XX wieku prowadzone było gruntowne odrestaurowanie posągu. Szczególnie wielkie prace przypadły na 2010 rok, kiedy odnowiono wewnętrzną strukturę statuy. Wtedy także naprawiono szkody innego uderzenia pioruna, z 10 lutego 2008 roku. To było dokładnie 15 lat temu!



Zdjęcie Obecnie Statua Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro ma 38 metrów wysokości z piedestałem. Jego ręce rozciągają się na 28 metrów, tworząc spektakularny obraz / Wikipedia

Szczególnie rozpoznawalna jest poza samej statuy. Ręce Jezusa z Rio rozkładają się jednakowo w formę krzyża, co ma symbolizować religię chrześcijańską. Z drugiej strony prezentują się tak, jakby miał objąć całe Rio de Janeiro chroniąc miasto przed złem. Trzeba mieć nadzieję, że uda mu się to i teraz, gdy miasto zmaga się z ogromną powodzią.