4 kwietnia film zamieściła na swoim koncie kolumbijska modelka Valentine Rueda Vélez i materiał natychmiast szturmem podbił media społecznościowe.



Instagram Rolka Rozwiń

Okazało się, że film z dziwnym obiektem został nagrany rok wcześniej, czyli 12 maja 2022 roku. Samolot Cessna T303 Crusader leciał na trasie między miastami Medelin i Santa Fe w Kolumbii. Pilotem, który zarejestrował przelot UFO, miał być Kolumbijczyk Jorge A. Arteaga. Drugim pilotem był jego kolega o imieniu Daniel.

Kiedy maszyna znajdowała się nad miejscowością Antioquia w Kolumbii, Jorge A. Arteaga zauważył mały, czarny obiekt wiszący nieruchomo w pobliżu chmury. Ocenił, że chmura znajdowała się ok. 2 tysięcy metrów poniżej wysokości, na której leciała ich Cessna. Jorge A. Arteaga postanowił nagrać film i zarejestrować UFO. Wtedy jednak stało się coś dziwnego - dysk z ogromną prędkością ruszył w kierunku samolotu i przeleciał tuż obok niego.



Wideo youtube

Do autora filmu dotarł słynny meksykański badacz UFO Jaime Maussan. Pilot Jorge A. Arteaga zapewnił go, że materiał nie jest efektem pracy na programie do animacji komputerowej, lecz był to prawdziwy incydent z UFO, który mocno go wystraszył.



Obiekt reagował na nasze manewry. Kiedy zaczęliśmy lecieć w jego kierunku, wtedy nagle zaczął się wznosić. Autor filmu pilot kpt. Jorge A. Arteaga.