Dziwne światła nad Norwegią, tajemnicze zjawisko nareszcie wyjaśnione?

Według jego obserwacji światła przestały się ukazywać w 1983 roku, po czym powróciły nagle ze zdwojonym zapałem w 1984 roku. Do badań Strand wykorzystał radar, magnetometr, analizator widma radiowego, sejsmograf, kamery na podczerwień oraz licznik Geigera, po czym postanowił utworzyć stałe obserwatorium do badania dziwnych świateł nad Hessdalen.

Teorie na temat dziwnych świateł

Naukowcy od lat sprzeczają się na temat pochodzenia i przyczyny powstawania zjawiska. Stworzono kilka interesujących, niekiedy śmiesznych, teorii.

Jedną z nich opublikowano w 2010 roku na łamach „Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics”. W artykule zasugerowano, że zjawisko to jest skutkiem rozpadu radonu w atmosferze. Wysnuto tę teorię na podstawie danych stężenia radonu w dolinie Hessdalen, które jest jednym z najwyższych w Europie.

Teoria naturalnej „baterii”

Inne wyjaśnienie, opublikowane w 2006 roku: zjawisko ma być spowodowane terenem działającym jak naturalna bateria, która regularnie się rozładowuje i powoduje powstawanie świateł. Takie wnioski wyciągnięto na podstawie badań gleby. Wspomniana dolina jest przedzielona na pół rzeką, gdzie po jednej stronie mamy skały bogate w miedź, natomiast z drugiej skały bogate w cynk i żelazo.

Działałoby to w ten sposób, że Anodą, czyli obszarem, w którym zachodzi utlenienie, byłby brzeg cynkowo-żelazny, natomiast brzeg miedziany stanowiłby katodę, która ma ujemną polaryzację. W anodzie prąd wpływa, w katodzie wypływa. Jedyne czego nam tutaj brakuje to roztworu elektrolitu, który przenosiłby ładunki między dwoma sekcjami akumulatora.

Jednak i ten brakujący element udało się odnaleźć w 2012 roku. Mianowicie odkryto... kopalnie siarki, które aktywne były do 1933 roku, po czym zamknięto je z powodu bankructwa. W związku z czym woda wpływająca do kopalni może zawierać kwas siarkowy. Kolejnym odkryciem w tej okolicy były anomalie w polu magnetycznym, które występowały zgodnie z cyklem naturalnej baterii.