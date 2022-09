Trwają przygotowania do gigantycznej operacji logistycznej związanej z przewiezieniem trumny ze zwłokami Elżbiety II ze szkockiego Edynburga do Pałacu Buckingham w Londynie. Brytyjczycy przygotowywali się od dawna do sytuacji, kiedy królowa Elżbieta II umrze w Szkocji. Najważniejszą częścią operacji "London Bridge" (ang. londyński most) jest przetransportowanie trumny z ciałem królowej. W grę wchodzą dwa warianty: pociągiem lub samolotem. Decyzja może zapaść w każdej chwili, a każdy wariant ma swoje plusy i minusy.

British Royal Train czyli "Królewski Pociąg"

Jeśli Brytyjczycy zdecydują się na pociąg, to oczywiście będzie to luksusowy "British Royal Train", który jest do dyspozycji rodziny królewskiej. W skład pociągu wchodzi dziewięć wagonów, w tym luksusowa salonka dla królowej zawierająca łazienkę z "pełnowymiarową wanną". W składzie są wagony sypialne dla rodziny królewskiej, jadalnia, salonki (wykończone w kolorze bordowym), a także wagony dla służby. Ten wariant operacji został nazwany "Jednorożec" (ang. Unicorn).

Podczas każdego przejazdu "Królewskiego Pociągu" używane są dwie lokomotywy klasy 67, a także trzecia musi być w gotowości, gdyby doszło do awarii. Wszystkie są pomalowane farbą w kolorze bordowym, (czyli królewskim) podobnie jak wszystkie wagony "British Royal Train". W raporcie z 2020 roku o tym niezwykłym pociągu pojawiła się informacja, że lokomotywy są napędzane biopaliwem wytwarzanym z odpadowego oleju roślinnego. Po śmierci Elżbiety II w mediach społecznościowych pojawiły się informacje z kondolencjami zamieszczane przez osoby z obsługi królewskiego pociągu.



Królewski pociąg może być używany jako środek transportu przez głowy państw (które przebywają z wizytą w Wielkiej Brytanii), ale nie wolno go wynajmować osobom prywatnym.



A może jednak samolot?

Drugim wariantem przetransportowania ciała brytyjskiej królowej do Londynu jest samolot. Ten wariant dostał kryptonim OVERSTUDY. W grę wchodzi Airbus A330 VIP Królewskich Sił Powietrznych (RAF Voyager), który stacjonuje w bazie RAF-u Brize Norton.



Zdjęcie Airbus A330 VIP Królewskich Sił Powietrznych (RAF Voyager) /foto: wkipedia / domena publiczna

Rodzina królewska korzysta także z dwóch śmigłowców, dwusilnikowych maszyn typu Sikorsky S-76C+, które są pomalowane w królewskie barwy. Być może to jedna z tych maszyn zostanie użyta do przetransportowania trumny z ciałem zmarłej Elżbiety II.



Zdjęcie Do poruszania się po kraju rodzina królewska używa dwóch śmigłowców, dwusilnikowych maszyn typu Sikorsky S-76C+ /foto: wikipedia / domena publiczna

Trumna ze zwłokami królowej Elżbiety II zostanie przewieziona do Londynu prawdopodobnie we wtorek rano. Wariant z wykorzystaniem królewskiego pociągu oznacza dodatkowy kłopot związany z zabezpieczeniem trasy przejazdu. Brytyjczycy liczą się z tym, że wzdłuż torów po których będzie jechał pociąg ustawią się tysiące osób, aby w ten sposób pożegnać swoją królową.

W mediach brytyjskich w ostatnich godzinach pojawiły się nieoficjalne informacje, że w tej sytuacji ciało królowej zostanie najprawdopodobniej przetransportowane do Londynu samolotem. Decyzja może zostać ogłoszona w każdej chwili.