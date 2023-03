Polak ma 22 lata . Może robić doktorat na 8 najlepszych uniwersytetach w USA

Zawsze cieszy, kiedy nasi rodacy odnoszą sukcesy za oceanem. Taką osobą jest bez dwóch zdań Michał Gerasimiuk, który jest studentem czwartego informatyki na Yale University w USA. Przed nim trudny wybór, bo został właśnie przyjęty na studia doktoranckie na ośmiu najlepszych amerykańskich uczelniach. Jego osiągnięcia zostały dostrzeżone przez amerykańskich "łowców talentów" z najbardziej renomowanych wyższych uczelni, którzy oferują najlepszym studentom zrobienie u nich doktoratu.

Wśród uniwersytetów, od których Polak dostał propozycję zrobienia doktoratu, są The University of Texas w Austin, Stanford i Yale, UC Berkeley, Carnegie Mellon University, Cornell University, University of Michigan oraz The University of Texas w Austin, a także słynny Harvard.

To wyjątkowa sytuacja nawet jak na Stany Zjednoczone, aby jedna osoba dostała tak atrakcyjne propozycje od aż tylu uniwersytetów. 22-latek jest świadomy, że ta sytuacja daje mu ogromną szansę na karierę naukową.



Liczba uczelni nie ma dla mnie aż takiego znaczenia. Liczyło się dla mnie to, czy dostanę możliwość współpracy z ludźmi, których naukowy dorobek mnie interesuje - choć miło jest uzyskać potwierdzenie od tylu renomowanych wydziałów, że moje doświadczenia i pomysły są wartościowe Michał Gerasimiuk, fragment wypowiedzi zamieszczonej w komunikacie prasowym