W listopadzie 2020 roku życie Muzzafera Kayasana zmieniło się całkowicie. Chory na białaczkę mężczyzna został wówczas przetestowany pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, a wynik badania okazał się pozytywny. Stambułczyk trafił do szpitala, gdzie przez dwa tygodnie znajdował się pod czujnym okiem lekarzy.

Po 14 dniach jego stan znacznie się poprawił, w związku z czym mógł on spokojnie wrócić do swojego domu i w samoizolacji poczekać aż organizm zwalczy infekcję do końca. Od tej pory minął już ponad rok, a mieszkaniec Turcji dalej czeka, przemieszczając się jedynie między własnymi czterema ścianami a szpitalem.

W przeciągu ponad 14 miesięcy wykonano na nim aż 78 testów na koronawirusa i każdy z nich dał wynik pozytywny. Taka sytuacja całkowicie zakończyła życie towarzyskie mężczyzny, który nawet nie może spotkać się z bliskimi. Na szczęście jego żona wraz synem regularnie go odwiedzają, dzięki czemu nie jest całkowicie odcięty od świata zewnętrznego. Co ciekawe, po spotkaniach przechodzą oni testy, które zawsze są negatywne.

Stambułczyk tkwi w istnym pacie i nie może nic z tym zrobić. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od lekarzy jego układ odpornościowy jest zbyt słaby przez białaczkę, dlatego wyniki są ciągle pozytywne. Natomiast będąc w trakcie choroby, nie może on przyjąć szczepienia, które mogłoby mu pomóc.

Po ponad 420 dniach infekcji SARS-CoV-2 Muzzaffer stał się najprawdopodobniej rekordzistą w tej dziedzinie. Wcześniej znane były przypadki między innymi dziesięcio- i jedenastomiesięcznych chorób, jednak rok został przekroczony zapewne po raz pierwszy.

Pacjent zaapelował do władz, aby znalazły rozwiązanie nietypowej sytuacji. Niestety na odpowiedź będzie musiał czekać... w izolacji.