Film został nagrany w Hiszpanii. Jego autor zauważył, że w kierunku brzegu płyną z ogromną prędkością dwie łodzie. Postanowił je nagrać telefonem komórkowym i miał ogromne szczęście, gdyż udało mu się zarejestrować tzw. "ghost landing" (w tłum. - lądowanie duchów). To niezwykle skuteczna i szybka metoda przerzutu młodych Afrykańczyków do Europy. Przemytnicy ludzi podpływają do brzegu i wtedy imigranci błyskawicznie opuszczają łodzie. Cała operacja przypomina desant armii na wrogie terytorium i trwa zaledwie kilkanaście sekund.

Z łodzi na brzeg błyskawicznie wyskakują głównie młodzi mężczyźni. Film jest słabej jakości, ale mimo to widać wyraźnie, że wśród nielegalnych migrantów nie ma dzieci. Ostatni Afrykańczycy wskakują do wody, kiedy łodzie przemytników zaczynają odpływać od brzegu. W ten sposób przemytnicy chcą prawdopodobnie do minimum ograniczyć ryzyko wykrycia ich przez straż wybrzeża.



Na sam koniec tego krótkiego filmu można się przekonać, jak potężne są silniki przemytników. Po wykonaniu ostrego zwrotu łodzie z oszałamiającą prędkością odpływają na pełne morze. Cała operacja przypomina do złudzenia wojskowy desant na wrogie terytorium.

Zdjęcie Łodzie przemytników nabierają prędkości po odpłynięciu od wybrzeża Hiszpanii. / Twitter

Nie wiadomo, z jakiego miejsca Afryki pochodzą migranci zarejestrowani na filmie, ale jest to prawdopodobnie Maroko. Nie można wykluczyć, że operacja przemytu ludzi przez Morze Śródziemne do Europy ma kilka etapów, a użycie superszybkich łodzi motorowych przybijających do brzegu Hiszpanii jest ostatnim z nich.

Film pokazujący "lądowanie duchów" natychmiast stał się wielkim hitem w mediach społecznościowych. Dzięki niemu można przekonać się, jak szybkimi łodziami dysponują przemytnicy ludzi i jak wygląda nielegalna migracja do Europy.

Kolejne dwa "lądowania duchów" odnotowano w Hiszpanii. Ghost Landing to operacja polegająca na przypłynięciu łodzi pełnej migrantów, która nie zostaje przechwycona przez straż przybrzeżną. [...] Granice morskie Europy są niebronione. wpis do filmu w serwisie Visegrád 24