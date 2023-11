Baba Wanga i jej proroctwa

Niewidoma jasnowidzka, Baba Wanga, podobno przewidziała takie wydarzenia, jak zamach 11 września czy pandemię. Mimo że zmarła 27 lat temu, to jej proroctwa w dalszym ciągu fascynują. Nazywano ją Nostradamusem Bałkanów na cześć najsławniejszego w historii świata jasnowidza.

Baba Wanga podobno nawet przewidziała dokładną datę własnej śmierci, która nastąpiła 11 sierpnia 1996 roku w wieku 85 lat. Bułgarska jasnowidzka zmarła na raka piersi, a na jej pogrzeb przyszły tłumy.

Niewidoma jasnowidzka stała się postacią kultową wśród zwolenników teorii spiskowych, zwłaszcza po tym, jak niektóre z jej proroctw stały się niezwykle prawdziwe. Jasnowidzka ostrzegała, że rok 2022 przyniesie liczne susze i powodzie. Rzeczywiście takie kraje jak Wielka Brytania, Francja, Włochy czy Portugalia zmagały się z suszami i pożarami.

Wydaje się, że najbardziej znaną przepowiednią Baby Wangi jest poprawne przewidzenie ataków terrorystycznych przeprowadzonych 11 września 2001 roku. Już w 1989 roku ostrzegała, że należy się spodziewać „horroru” dla Stanów Zjednoczonych: „amerykańscy bracia upadną po ataku stalowych ptaków. Wilki będą wyć w krzakach i poleje się niewinna krew”.

Co nasz czeka w 2024 roku według niewidomej prorokini

Według mistyczki rok 2024 ma przynieść szereg mrocznych wydarzeń, które wydają się nam na ten moment niezwykle realne. Biorąc pod uwagę fakt, że Baba Wanga nie żyje od 27 lat, trudno uwierzyć, że przewidziała tego rodzaju wydarzenia.

W 2024 roku czekają nas takie wydarzenia jak ataki terrorystyczne w Europie czy poważny kryzys gospodarczy. Również wydarzenia związane z konfliktami na świecie jak ataki biologiczne. Baba Wanga twierdziła też, że w 2024 roku dojdzie także do zamachu na Władimira Putina.

Jednak jest także jakiś promyczek nadziei na przyszły rok, abyśmy nie popadali w czarną rozpacz. Według Sky History w 2024 roku ludzkość dokona wielu ważnych, wręcz przełomowych odkryć w medycynie. Zwłaszcza dotyczyć ma to przełomu w leczeniu nowotworów, które wreszcie przestaną zbierać tak wielkie żniwo.

Jedni wierzą, inni podchodzą sceptycznie

Oczywiście istnieje również szereg przepowiedni, które się nie sprawdziły. Na przykład w 2023 roku miały nas czekać takie wydarzenia jak koniec naturalnych porodów, zmiana orbity Ziemi oraz katastrofalne burze słoneczne. Chociaż trzeba przyznać, że Słońce stara się ostatnio udowodnić, że maksimum jego aktywności nastąpi szybciej, niż do tej pory sądzono.

Mistyczna również twierdziła, że Europa przestanie istnieć do 2017 roku, zmieniając się w „pustynię niemal całkowicie pozbawioną życia ludzkiego”. Jednak jak wiemy, nic takiego nie nastąpiło. Wielu podchodzi sceptycznie do umiejętności i słów Baby Wangi, jak wiemy, nie ma naukowego potwierdzenia na to, aby ludzie mogli posiadać tego typu zdolności. Świat i ludzkie życie podlegają tylu zmiennym, że przewidzenie jakichkolwiek wydarzeń jest niemożliwe.

