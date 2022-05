Te dziwne, kuliste obiekty na zdjęciach zna absolutnie każdy, kto ma aparat fotograficzny. Wystarczy dokładnie przejrzeć wykonane fotografie, a na niektórych z nich dostrzeżemy intrygujące, jasne kule. W USA zostały nazwane obiektami typu "orbs" (tłum. - kule, sfery) i zainteresowano się nimi dopiero w latach 60-tych. Początkowo wszyscy posiadacze aparatów brali je za zwykłe błędy fotograficzne, które są winą niedoskonałości optyki aparatu. Wiadomo także, że powietrze nigdy nie jest idealnie czyste, lecz wypełniają je miliony unoszących się pyłków.

Reklama

Zdjęcie To miało być zwykłe zdjęcie wykonane podczas wykonywania żartobliwego gestu. Potem okazało się, że na fotografii pod ręką jest... dziwna kula / archiwum prywatne

Osoby zajmujące się naprawą aparatów fotograficznych wielokrotnie były proszone o pomoc od szczęśliwych posiadaczy aparatów fotograficznych, gdyż na niektórych zdjęciach wychodzą jakieś "wkurzające, białe kule". Oczywiście nikt o zdrowych zmysłach nie brał pod uwagę, że może to być coś więcej niż drobinka przenoszona powiewiem wiatru, która akurat szczęśliwie znalazła się przed obiektywem aparatu. Tu jednak pojawiła się wątpliwość. Skoro te drobinki są tak wszechobecne, to dlaczego wychodzą tylko na niektórych zdjęciach? I dlaczego przyjmują postać idealnych, okrągłych i białych kul?





Zdjęcie Niektóre zdjęcia z kulami "orbs" bardzo trudno wyjaśnić / archiwum prywatne

Zdjęcie Biała kula unosi się nad kręgiem kamiennym / archiwum prywatne



Kule potrafią różnić się między sobą. Niektóre są bardzo przezroczyste, inne mniej. "Orbs" lubią pojawiać się w pobliżu ludzi.





Zdjęcie Kule "orbs" podczas wykładu jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego / archiwum prywatne

Tragiczne wypadki, uroczystości religijne, cmentarze i prosektoria

Kule "orbs" są wszechobecne, ale szczególnie często wychodzą na zdjęciach wykonywanych w szczególnych miejscach czy sytuacjach. Przykładem mogą być fotografie tragicznych wypadków drogowych - nad wrakami samochodów unoszą się jasne kule.





Zdjęcie Fotografie wykonane w miejscach wypadków drogowych często zawierają białe kule, które wydają się unosić nad miejscem tragedii / archiwum prywatne

Kolejnym miejscem, gdzie jest ogromne prawdopodobieństwo pojawienie się kul "orbs" są uroczystości religijne w kościele.





Zdjęcie Osoby badające kule "orbs" wierzą, że są to byty energetyczne, które są nieznane nauce akademickiej / archiwum prywatne



Kule "orbs" pojawiają się na uroczystościach religijnych wszystkich wyznań. Przykładem mogą być fotografie wykonane podczas spotkań wyznawców Buddyzmu.





Zdjęcie Na zdjęciu dwójki mnichów pojawiły się setki kul "orbs" / archiwum prywatne

Interesująca jest historia studentów medycyny, którzy kilka lat temu we Wrocławiu mieli zajęcia w prosektorium. Jedna z osób wykonywała zdjęcia. Była mocno zdziwiona, kiedy przeglądając zdjęcia na komputerze w domu na kilku z nich w pobliżu zwłok pojawiła się jedna (!), intrygująco wyglądająca kula.





Zdjęcie Na zdjęciach wykonanych we wrocławskim prosektorium na kilku można dostrzec jasną kulę / archiwum prywatne



Zdjęcia typu 'orbs' pojawiają się bardzo często podczas pogrzebów, a także w czasie innych uroczystości religijnych. Najbardziej efektowne zdjęcia kul typu "orbs" były wykonywane na cmentarzach, a także w miejscach religijnego kultu.





Zdjęcie Zdjęcie jasnej kuli, która pojawiła się na zdjęciu w Medziugorie (bośn. Međugorje) / archiwum prywatne



Ludzie zajmujący się badaniem kul "orbs" uważają, że te dziwne obiekty widzą zwierzęta. Zdarza się, że pies lub kot od dłuższego czasu podążają wzrokiem za czymś niewidocznym gołym okiem. Kiedy naszym milusińskim wykonanym zdjęcie, może okazać się, że jest na nim coś więcej.





Zdjęcie Pies wodził wzrokiem za czymś niewidzialnym. Okazało się, że obserwował kulę typu "orbs" / archiwum prywatne



Kolejną, fascynującą grupą zdjęć z obiektami typu "orbs" są te wykonywane pod wodą przez nurków. Takie zdjęcia wydają się przeczyć tezie, że są to pyłki gnane przez wiatr.





Zdjęcie Tajemnicze kule na zdjęciach wykonanych pod wodą wyglądają jak klasyczne "orbs" / archiwum prywatne

A jeśli to jakieś niewidoczne gołym okiem byty energetyczne?

Jednym z nielicznych ludzi na świecie zajmujących się kulami "orbs" jest profesor Klaus Heinemann, który jest zatrudniony na stałe w NASA. Sprawą zainteresował się dzięki żonie, która pokazała mu zdjęcia osób prowadzących medytacje. Na początku profesor uważał, że ma do czynienia z błędną interpretacją jakiegoś zwykłego zjawiska optycznego, ale po pewnym czasie sprawa się zaczęła komplikować. Profesor Heinemann zaczął rozpylać przed aparatem setki substancji (woda, kurz zebrany z podłogi itp.) i zauważył, że zdjęcia z prawdziwymi "orbs" różnią się bardzo od tych, które on wykonał w czasie eksperymentów. Swoje intrygujące doświadczenia opisał w książce "The Orb Project".

Zdjęcie Książka "The Orb Project" rozpoczęła wielką dyskusję w USA o zjawisku jasnych kul na zdjęciach / archiwum prywatne

Dajcie spokój... zwykłe pyłki!

Sceptycy nie mają wątpliwości - to zwykłe zjawisko optyczne, a ludzie biorą sfotografowane drobinki kurzu błędnie za byty "z innego wymiaru". Niektóre firmy zdecydowały się nawet o "dziwnych kulach na zdjęciach" napisać w instrukcji do aparatu.





Zdjęcie Fragment instrukcji aparatu fotograficznego wyjaśniający "orbs" jako błędy fotograficzne / archiwum prywatne

A co z filmami?

Można wyjaśnić mechanizm pojawienia się kul "orbs" na zdjęciach, ale o wiele większy kłopot jest z filmami, na których także widać te obiekty. Tu teoria "drobinki oświetlonej fleszem aparatu" nie sprawdza się. Przykładem zagadkowego filmu może być ten, który znajduje się w archiwum Fundacji Nautilus zajmującej się badaniem zjawiska "orbs". We wrześniu 2009 roku jedna z kamer monitoringu zarejestrowała pojawienie się dziwnej kuli nad modelem piramidy.



Zdjęcie Nad modelem piramidy unosi się jasna kula. Całe wydarzenie zarejestrowała kamera monitoringu / archiwum prywatne

Film z kulą "orbs" pokazuje wyraźnie, że dziwny kulisty obiekt porusza się i wydaje się zachowywać w sposób inteligentny. Jest to jeden z najbardziej zdumiewających filmów z "orbs", które znajdują się w archiwum fundacji.



Wideo youtube

Oglądajmy uważnie zdjęcia z wakacji!

Kule "orbs" są wszechobecne. Jest więcej niż pewne, że każdy z nas na wykonanych przez siebie fotografiach doszuka się także takich dziwnych, jasnych kul. Dla osób wierzących w istnienie obiektów duchowych niewidocznych gołym okiem będą to "tajemnicze byty energetyczne", których natura jest nieznana. Dla pozostałych to zwykłe, banalne błędy fotograficzne i efekty niedoskonałości optyki aparatu. Zbliżają się wakacje, kiedy robimy w roku najwięcej zdjęć. Oglądajmy je uważnie, bo być może na niektórych z nich dostrzeżemy intrygujące, jasne kule. Duchy czy pyłki? Dla wakacyjnych zdjęć to zupełnie bez znaczenia.