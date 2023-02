Przez 5 lat przeleciał imponującą odległość 4 miliardów kilometrów i wykonał ponad trzy pętle wokół Słońca. W 2020 roku samochód zbliżył się do Marsa i minął go w odległości ok. 8 milionów kilometrów. To 20 razy tyle, ile dzieli nas od Księżyca. Trasę lotu Roadstera Tesli można śledzić na kilku serwisach, choć trudno powiedzieć precyzyjnie, w jakim miejscu się znajduje. Co więcej - nie jest nawet pewne, czy jest w jednym kawałku. Samochód mógł zostać zniszczony przez promieniowanie i warunki kosmicznej próżni. Jeśli jednak przetrwał trudny podróży, to właśnie niedawno tor jego lotu przeciął się z orbitą Marsa wokół Słońca.

Według danych udostępnionych przez NASA roadster Elona Muska zbliży się do Marsa w 2035 roku, a następnie wykona dwa przeloty w pobliżu Ziemi w 2047 i 2050 roku. Będzie wtedy w odległości kilku milionów kilometrów od naszej planety. Ciekawe, że oszacowano prawdopodobieństwo zderzenia kosmicznego samochodu Tesli z Ziemią. Jest ono dość duże. Ocenia się, że w ciągu najbliższych 15 milionów lat roadster ma 22 procent szans, że uderzy w Ziemię. Szanse na to, że w tym samym czasie swoją kosmiczną podróż zakończy na Wenus lub zbliżając się do Słońca wynoszą ok. 12 procent.