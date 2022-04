Wojna jak się okazuje ma także walor wychowawczy, a dla młodych rosyjskich żołnierzy z biednych rejonów Rosji jest wyjątkową okazją do zobaczenia wielkiego świata. W serwisie społecznościowym twitter ukazała się relacja Ukrainki, której dom znalazł się na terenach zajętych przez armię Putina. Była mimowolnym świadkiem rozmów rosyjskich żołnierzy, którzy byli pod ogromnym wrażeniem tego, jak wyglądają ukraińskie domy. "Oni... jedzą Nutellę, mają laptopy!" - nie mógł się nadziwić jeden z rosyjskich żołnierzy.

Mówili tak... Ty popatrz, u nich wszystkie domy z cegieł, w każdym domu jest laptop i jeszcze jedzą Nutellę! Dla nas te słowa były szokiem, bo murowany budynek czy laptop to przecież nic nadzwyczajnego... tak samo Nutella, którą jedzą nasze dzieci Ukrainka o zasłyszanej rozmowie rosyjskich żołnierzy

Twitter odrzuca protest

Wypowiedź Ukrainki o "Nutelli i laptopach" zamieszczona na twitterze wywołała wściekłość wśród Rosjan mieszkających w Niemczech. Do władz portalu społecznościowego napisali list domagający się natychmiastowego usunięcia wpisu jako godzącego w dobre imię Federacji Rosyjskiej. Odpowiedź twittera była natychmiastowa: "nie dostrzegliśmy w tym wpisie niczego, co naruszałoby zasady twittera lub niemieckie prawo"



Zdjęcie Twitter uznał, że wypowiedź Ukrainki o zdumieniu rosyjskich żołnierzy nie narusza zasad serwisu

Jak pobyt w Ukrainie traktują rosyjscy żołnierze i jakie rzeczy ich zdumiewają dobrze pokazują rozmowy telefoniczne rosyjskich żołnierzy, które zarejestrował ukraiński wywiad.

Do rosyjskiej armii powoływani są rezerwiści z rejonów oddalonych od zamożnej Moskwy, w których często luksusem jest nawet posiadanie w domu ubikacji. Przemawiając zdalnie do parlamentu Korei Południowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński przypomniał, że mieszkańcy Rosji są zmuszeni do życia w wielkiej biedzie, a dla wielu armia to jedyny sposób na podniesienie poziomu życia. Okazuje się, że dla rosyjskich żołnierzy pójście na wojnę może być także ważną lekcją wiedzy o świecie. Oby ta nauka nie poszła w las.