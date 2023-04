SMS od Poczty Polskiej i nowe oszustwo na paczkę. Lepiej nie klikać w link

O nowym typie oszustwa przekonał się jeden z dziennikarzy Geekweeka, który w nocy dostał SMS na telefon komórkowy z alarmującą treścią o rzekomo "nieodebranej paczce".

Żeby ją otrzymać, powinien zapłacić bliżej nieokreśloną "opłatę celną". Jeśli tego by nie zrobił, paczka zostałaby odesłana do nadawcy.

Aby uzyskać instrukcje postępowania w celu uregulowania należności, wystarczyło kliknąć na link zawarty w treści SMS. W jego adresie były słowa "poczta", "polska", a także "tracking", co w zamyśle oszustów powinno wzbudzić zaufanie.

Zdjęcie Treść SMS ma zachęcać do kliknięcia na link. Jeśli to zrobimy, możemy stracić pieniądze z naszego konta. / archiwum prywatne

Niestety to wyjątkowo perfidny typu oszustwa, tzw. "phishing". Jeśli tylko klikniemy na link, wtedy system poprosi nas o podanie loginu i hasła do konta bankowego, które natychmiast zostaną przejęte przez oszustów. Kliknięcie w oszukańczy link może oznaczać także ściągnięcie na smartfon czy komputer złośliwego oprogramowania.



Fałszywe witryny są bardzo często łudząco podobne do tych prawdziwych. Osoby odbierające kilka paczek tygodniowo nie zwracają uwagi na szczegóły wyglądu strony logowania, którą i tak widzą tylko na ekranie swojego smartfona. Jeśli system zażąda od nich zapłaty symbolicznej kwoty przelewem z konta bankowego, wtedy mogą się na to zgodzić i nieopatrznie podadzą swoje dane do logowania do np. konta bankowego. Oszuści tylko na to czekają.



Co to jest phishing?

"Phishing" (czyli łowienie) to nic innego jak przestępczy sposób uzyskania od nas poufnych danych. Oszustów interesują nasze adresy, numery kont bankowych, kody PIN, hasła itp. Najczęściej przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail lub SMS, w których podszywają się pod prawdziwe osoby czy instytucje.

W wiadomościach oszustów często pojawia się prośba o podanie (pod różnymi pretekstami, np. weryfikacji danych czy operacji finansowych) poufnych informacji. Wszystkie tego typu dane mogą pozwolić oszustom pobrać pieniądze z naszego konta bankowego.