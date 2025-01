Podczas swojej inauguracyjnej przemowy Donald Trump po raz kolejny potwierdził zamiary dotyczące wprowadzenia dalekosiężnych zmian. W ramach swoich planów ogłosił między innymi podjęcie kroków w celu przemianowania Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Określenie to parokrotnie pojawiało się w żartach (np. komika Stephena Colberta w 2010 roku, który odnosił się do wycieku ropy z Deepwater Horizon), teraz jednak sprawa przybrała całkiem poważny obrót - choć reakcje na ogłoszenie Trumpa nie były pozbawione uśmiechów.

Trump już wcześniej zapowiadał zmiany, zaznaczając, że Zatoka Amerykańska to "piękna" i "pasująca" nazwa. W związku z ogłoszeniem przez Trumpa podjęcia działań wykonawczych w celu zmiany nazwy na Zatokę Amerykańską gubernator Florydy Ron DeSantis jako pierwszy zastosował nowe nazewnictwo, używając go przy okazji ogłoszenia stanu wyjątkowego z powodu atakującej Florydę burzy śnieżnej.

Zatoka Meksykańska to leżąca na południu Ameryki Północnej część Oceanu Atlantyckiego, która jest otoczona przez wybrzeża Kuby, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Obszar ukształtował się ok. 300 mln lat temu w wyniku procesów tektonicznych i ma powierzchnię ok. 1,6 mln km². To jedna z największych zatok na świecie.