Ta wizja powinna przerazić Rosjan! Ukraińcy są gotowi zamienić każdy rosyjski czołg w płonącą pochodnię. Wszystko za sprawą supernowoczesnych zestawów przenośnych wyrzutni pocisków przeciwpancernych FGM-148 Javelin. Ukraina od dawna przygotowywała się na rosyjską agresję, a najważniejsze w obronie będzie powstrzymanie nacierających wojsk pancernych. Kupione przez Ukrainę pociski FGM-148 Javelin są do tego celu wręcz idealne, gdyż bez problemu przebijają pancerze rosyjskich czołgów. Ukraińcy kupili ich dostarczająco dużo, aby każdy rosyjski czołg mógł spróbować smaku niszczycielskiej siły Jevelina.



Zamienia czołgi w pochodnie - załogi będą bez szans!

Będący na wyposażeniu ukraińskiej armii amerykański ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany typu FGM-148 Javelin ma zasięg do 2500 metrów, a w najnowszej wersji nawet do 4750 m. Jego kaliber to 127 mm. Układ sterujący pocisku naprowadza go na cel, a po uderzeniu ładunek kumulacyjny (HEAT) bez problemu przenika pancerz czołgu i doprowadza do wewnętrznej eksplozji.

Kolejna niespodzianka dla rosyjskich czołgów - śmiercionośne pociski MBT LAW

Z pomocą w doposażeniu ukraińskiej armii w 'poskramiaczy czołgów' ruszyła także Wielka Brytania. Już w połowie stycznia na Ukrainie wylądowały samoloty transportowe C-17, na pokładach których był tajemniczy ładunek w postaci przeciwpancernych pocisków samosterujących. Oficjalnie nikt tego nie potwierdził, ale chodzi prawdopodobnie o pociski MBT LAW (Main Battle Tank and Light Armour Weapon). Jest to ręczna jednostrzałowa wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu typu "odpal i zapomnij" (ang. fire and forget), produkowana przez szwedzkie przedsiębiorstwo Saab Bofors Dynamics. Nie wiadomo, ile takich pocisków trafiło do Ukraińców, jednak wojskowi eksperci są zgodni - dla rosyjskich wojsk pancernych i załóg czołgów te pociski mogą oznaczać śmierć.

Gdyby Rosjanie ruszyli na Ukrainę, to myślę, że tym sprzętem Ukraińcy urządzą im krwawą łaźnię! Rosjanie nie mają systemów odpornych na taką broń przeciwpancerną i oni się tego boją Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, który dowodził m.in. brygadą ukraińską w Iraku

W 40 sekund rosyjskie czołgi zamieniły się w dymiący złom!

Małą próbkę piekła, jakie pociski przeciwpancerne Javelin mogą zrobić rosyjskim czołgom, pokazała ukraińska telewizja. Na poligon zaproszono dziennikarzy, którzy na własne oczy mieli okazję poznać siłę ukraińskich pocisków przeciwpancernych Javelin. Wystarczyło 40 sekund, aby 7 rosyjskich czołgów praktycznie całkowicie wyłączyć z walki. Ukraińscy wojskowi uprzedzają Rosjan, że przez ostatnie lata ich armia bardzo się zmieniła. Władimir Putin musi liczyć się z tym, że agresja na Ukrainę może oznaczać setki, jeśli nie tysiące zabitych żołnierzy. Najgorzej mogą mieć rosyjscy pancerniacy, bo ich czołgi znajdą się na celowniku najbardziej skutecznej broni przeciwpancernej, jaką do tej pory znała ludzkość.