Po ściągnięciu aplikacji na nasz smartfon i jej uruchomieniu system poprosi o podanie naszej lokalizacji i numeru telefonu. Następnie krok po kroku poprowadzi nas przez kolejne etapy zgłoszenia obserwacji UFO. W aplikacji ENIGMA pokazywane są zdjęcia zwykłych zjawisk na niebie, które bardzo często brane są za UFO. Jeśli okaże się, że - to co widzieliśmy - to nie były to flary, chińskie lampiony, satelity Starlink Elona Muska czy ślad po lecącej rakiecie, wtedy przechodzimy do kolejnego etapu.



Zdjęcie Aplikacja pokazuje nam zdjęcia zjawisk, które często błędnie są brane za UFO / zdjęcie: Enigma Labs / domena publiczna



W kolejnym etapie aplikacja Enigma poprosi o przesłanie zdjęcia czy filmu z UFO, a następnie o dokładny opis tajemniczego zjawiska na niebie, którego byliśmy świadkami. Musi on zawierać jak najwięcej szczegółów, aby algorytm stworzony przez Enigma Labs mógł właściwie ocenić naszą obserwację. Następnie jest najciekawszy etap, kiedy to aplikacja prezentuje nam rysunki najpopularniejszych kształtów UFO. Są tam dyski, wrzeciona, sześciany czy kule. Wystarczy wybrać właściwy kształt i go zaznaczyć, aby przejść do kolejnego etapu zgłaszania obserwacji UFO.



Zdjęcie Aplikacja ENIGMA prosi osobę zgłaszającą obserwację UFO o zaznaczenie ikonki z kształtem obiektu, który widziała na niebie / zdjęcie: Enigma Labs / domena publiczna

Enigma Labs zebrała około 300 tysięcy obserwacji UFO z całego świata i wprowadziła je do swojego banku danych. Twórcy aplikacji chwalą się, że dzięki temu będą mogli precyzyjnie zweryfikować szczegóły każdego zgłoszenia i znaleźć podobne incydenty z UFO, które już wydarzyły się na świecie.