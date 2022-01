Mieszkaniec Glasgow Martin Grivans nie przypuszczał, że zapamięta tę podróż Ryanairem do końca życia. W trakcie lotu do Edynburga (Wielka Brytania) zauważył, że chmurach widoczny jest dziwny obiekt. UFO było nieruchome, miało dyskoidalny kształt. Obserwacja miała miejsce niedaleko lotniska. Nie zastanawiając się chwycił telefon komórkowy i zaczął nagrywać zagadkowy obiekt. Po powrocie do domu błyskawicznie umieścił film w portalu społecznościowym TikTok.

Zauważyłem to podczas mojego lotu do Edynburga. Czy to UFO? Martin Grivans, autor filmu.

Film błyskawicznie stał się przebojem mediów społecznościowych i rozpętał gorącą dyskusję wśród internautów. Wielu z nich twierdzi, że jest to pozaziemski pojazd latający. Krytycy doszukują się w dziwnej manifestacji jedynie przypadkowego ułożenia smugi nad chmurami.

Autor filmu jest pewny, że na jego nagraniu widać dysk o metalicznej powierzchni. Na początku materiału obiekt znajduje się częściowo w chmurach, ale pod koniec filmu widać go w całej okazałości. UFO mogło mieć nawet kilkadziesiąt metrów średnicy.

Mężczyzna wraz z postem w serwisie tiktok umieścił tagi - "obserwacja obcych", "aliens" i "UFO".

To kolejny incydent z UFO nad Szkocją w ostatnich miesiącach. W październiku ub. roku serwis "Daily Record" zamieścił relację kobiety z West Lothian, która bardzo podobny obiekt obserwowała w Dechmont Woods w Livingston. To miejsce jest znane w Szkocji z tego, że często odwiedzają je kosmici. Tego dnia obiekt UFO miał pojawić się w chmurach około drugiej nad ranem.

Podobne obserwacje obiektów UFO z pokładu samolotu zdarzają się często. Podczas analizy takiego filmu trudno rozstrzygnąć, czy dziwny obiekt nie jest na przykład smugą kondensacyjną, która ciągnie się za lecącym odrzutowcem. Kiedy nagranie okaże się wiarygodne, wtedy może trafić do wojskowych archiwów.