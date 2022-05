Do niezwykłej manifestacji dziwnych obiektów nad Brukselą doszło 3 kwietnia 2022 ok. godziny 19.00. W jednym z apartamentów w stolicy Belgii przebywała trójka polskich obywateli. W pewnym momencie jedna z tych osób zauważyła niespotykane zjawisko. Na niebie pojawiło się kilkadziesiąt białych, kulistych obiektów. W odróżnieniu od balonów obiekty nie poruszały się w locie poziomym, lecz wydawały się wirować wokół jakiegoś punktu w przestrzeni.

Zagadkowe obiekty poruszały się w uporządkowany sposób i wydawały się krążyć wokół osi

Ale najciekawsze było co innego. Kule wydawały się znikać w przestrzeni, po czym... pojawiały się ponownie! Troje świadków obserwowało niezwykły fenomen przez kilka minut, po czym dziwne zjawisko znikło całkowicie i więcej się nie pojawiło. Zachowanie dziwnych "białych kulek" widać wyraźnie na filmie, który jeden ze świadków nakręcił telefonem komórkowych.

- To nie są ptaki! - słychać w tle głos jednego ze świadków obserwacji.



Ptaki? Balony? A może UFO?

Pierwsza hipoteza wyjaśniająca dziwny fenomenu związana jest z balonami. Można założyć, że ktoś wypuścił balony, które wpadły w powietrzny wir w chmurach i dlatego zachowywały się tak niezwykle. Ale to wyjaśnienie ma słabe punkty, gdyż obiekty nad Brukselą wydawały się chwilami znikać, a balony raczej tak się nie zachowują.

Kolejna hipoteza mówi, że były to ptaki, które wykorzystywały komin termiczny. Ich dziwny biały kolor mógł być spowodowany światłem słonecznym, które odbijając się od ich piór tworzyło tak unikalny efekt. Kolejna teoria głosi, że na filmie widać nieznane zjawisko atmosferyczne. I wreszcie dochodzimy do dwóch, najbardziej fantastycznych hipotez. Jedna zakłada, że była to nieznana rosyjska broń, którą testowano nad Brukselą. Ostatnie wyjaśnienie to UFO. Warto przypomnieć, że tego typu "formacje obiektów UFO" były już widywane na niebie. Nagrania takiego fenomenu zaprezentował kilka lat temu znany meksykański dziennikarz, Jaime Maussan. Dziwne białe kule pojawiły się na niebie nad meksykańską miejscowością Guadalajara. Świadkowie tej manifestacji stanowczo twierdzili, że nie były to balony.

Belgijska fala UFO

W okresie od października 1989 przez rok 1990 w Belgii zarejestrowano tysiące doniesień o obserwacjach oświetlonych obiektów, które często opisywano jako "belgijską falę UFO". Te dziwne obiekty były ścigane przez należące do Sił Powietrznych samoloty F-16 oraz jednocześnie śledzone przez radary pokładowe i naziemne. Belgijski rząd współpracował w sprawie tych obserwacji z badaczami UFO. Ten fakt do dziś uważany jest za dowód na to, że były to prawdziwe Niezidentyfikowane Obiekty Latające.