Świadkowie kataklizmu: to był koniec świata

W efekcie trzęsienia ziemi z 11 marca powstały potężne, ponad 10-metrowe (w niektórych miejscach osiągnęły 29,6 metra wysokości) fale tsunami. Niszczycielski żywioł zniszczył całe wschodnie wybrzeże Japonii, zalewając porty morskie, strefy przemysłowe, miasta, wioski, farmy, pola uprawne i nadbrzeżne lasy.



Wideo youtube

Po trzęsieniu wydano ostrzeżenia przed tsunami dla wszystkich wysp i wybrzeży na Pacyfiku, w tym dla Rosji, Australii, Nowej Zelandii i Ameryki Południowej. Wśród komentarzy pod filmem z animacją znalazły się osoby, które 11 marca 2011 były w miejscach, w które uderzyło tsunami.



W tym czasie mieszkałam w miejscowości Misawa w Japonii. Przerażona trzymałam w ramionach mojego jednoletniego synka, wokół słychać było wycie syren alarmowych. Byłam pewna, że za chwilę wszyscy zginiemy treść komentarza pod filmem z animacją skutków trzęsienia ziemi w 2011

Animacja trzęsienia ziemi z 2011 powinna być dla wszystkich przypomnieniem, że w każdej chwili może dojść do trzęsienia ziemi na dnie morza czy oceanu, a w konsekwencji do powstania fal tsunami. Na pełnym morzu fala trafi się przemieszczać z prędkością do 900 km/h i być praktycznie niezauważalna. Długość tsunami dochodzi do kilkuset kilometrów, ale ich wysokość nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów. Dopiero w strefie brzegowej taka fala ulega spiętrzeniu i może wtedy osiągnąć wysokość kilkudziesięciu metrów, niszcząc nadbrzeżne miejscowości.

Zdjęcie Grafika przedstawiająca hipotetyczne uderzenie w wybrzeże apokaliptycznej fali tsunami o wysokości ok. 100 metrów / 123RF/PICSEL



Zdaniem naukowców z Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii w Japonii trzęsienie ziemi z marca 2011 przesunęło oś Ziemi o co najmniej 10 cm. Na skutek zdarzenia dzień skrócił się o 1,6 mikrosekundy, co potwierdziła NASA. Trzęsienie ziemi przesunęło też japońską wyspę Honsiu o 2,4 metrów i doprowadziło do obniżenia o 18 metrów płyt tektonicznych.