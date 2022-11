Spis treści: 01 Jak dodać muzykę do relacji na Facebooku?

02 Jak dodać muzykę do Instastory?

Jak dodać muzykę do relacji na Facebooku?

Tworzenie relacji na Facebooku jest tak samo popularne, jak dodawanie standardowych postów. Wiele osób dodaje w nich krótkie filmiki przedstawiające wydarzenia np. z całego dnia. Niektórzy chcą urozmaicić swoje story o muzykę, która będzie idealnie pasowała do feedu. Jak to zrobić? Wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

Uruchom aplikację Facebook na smartfonie z systemem iOS lub Android W górnej części ekranu wybierz zakładkę Relacje Kliknij kafelek Utwórz relację Z dostępnych na górze ekranu elementów wybierz Muzyka Wybierz piosenkę z listy lub wpisz jej nazwę w wyszukiwarce (Utwory z etykietą "Słowa" pozwolą na wyświetlanie tekstu piosenki na story) Za pomocą suwaka na dole ekranu wybierz, który fragment utworu ma się znaleźć w relacji Jeśli utwór posiada tekst, możliwa jest edycja jego czcionki Wybierz Gotowe w prawym górnym rogu ekranu Ostatnim krokiem jest publikacja — wybierz Udostępnij w relacji (iOS) lub Udostępnij (Android)

W przypadku dodawania muzyki do relacji na Facebooku ważne są dwie dodatkowe rzeczy. Po pierwsze nie każdy użytkownik ma dostępną taką opcję, a po drugie nie jest możliwe dodawanie utworów muzycznych do relacji tekstowych. Jak każde story, również to z muzyką, daje możliwość edycji pozostałych elementów, takich jak kolor tła czy dodatkowe naklejki.

Jak dodać muzykę do Instastory?

Instastories to odpowiednik facebookowych relacji. Czas trwania jednej relacji na Instagramie to maksymalnie 60 sekund. Wiele osób oczekiwało tej funkcji już od dawna, jednak w Polsce została udostępniona dopiero we wrześniu 2021 roku. Jak dodać muzykę do Instastory? Zrobisz to w kilku prostych krokach.

Uruchom aplikację Instagram Z górnej belki wybierz Twoja relacja Wybierz zdjęcie lub film, których chcesz udostępnić Na górze ekranu kliknij ikonę naklejek Znajdź ikonkę z napisem Muzyka Wybierz utwór z listy lub wyszukaj za pomocą wyszukiwarki Ustawa fragment, który ma być odtwarzany w stories za pomocą suwaka Kliknij Gotowe Wybierz przycisk w prawym, dolnym rogu ekranu Teraz możesz opublikować story — kliknij Udostępnij

Relacje na Instagramie widoczne są dla innych użytkowników w zależności od zastosowanych ustawień. Warto pamiętać, że wszystkie story widoczne są jedynie przez 24 godziny, a po tym czasie znikają.

