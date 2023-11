Kurzył się w kuchni. Obraz za 100 mln złotych będzie wystawiony w Luwrze

Niczego nieświadoma starsza kobieta trzymała w kuchni chrześcijański obraz przedstawiający jedną ze scen podczas ukrzyżowania Chrystusa. Okazało się, że to obraz florenckiego malarza Cimbaue "Chrystus wyśmiany" z 1280 roku. Dzieło o wymiarach ok. 25 cm na 20 cm zostało sprzedane na aukcji w październiku 2019 roku za kwotę niemal 24,2 mln euro (według obecnego kursu to ponad 105 milionów złotych). To czterokrotnie więcej, niż szacowano przed sprzedażą. Nic dziwnego, że wielkie dzieło znalazło nabywcę.



Być może zostałoby wywiezione za granicę, a nawet poza Europę i bezpowrotnie utracone. Na szczęście francuski rząd w porę zareagował, blokując eksport. Nadał obrazowi status "skarbu narodowego", dzięki czemu udało się zatrzymać je w kraju. Przez 2,5 roku gromadzono fundusze na zakup dzieła.

Po wielu latach minister kultury Rima Abdul Malak oraz prezes i dyrektor Luwru Laurence des Cars ogłosili, że obraz trafił do kolekcji muzeum

- Te przejęcia są efektem wyjątkowej mobilizacji Luwru, która pozwala zachować we Francji dzieła pożądane przez największe muzea świata i udostępnić je wszystkim - stwierdziło ministerstwo w oświadczeniu. Dyrektor Luwru poinformowała w wywiadzie na stronie muzeum, że obraz pozyskano "dzięki wsparciu i lojalności naszych patronów".

Zdjęcie Chrystus Wyśmiany, Cimabue (1240–1302) / Cimabue/domena publiczna / Wikimedia

- Znamy jedynie około piętnastu dzieł Cimabue, głównie fresków, dlatego "Chrystus wyśmiany" stanowi skarb narodowy o ogromnym znaczeniu. Ten niepublikowany obraz dołącza do znajdującego się w Luwrze monumentalnego dzieła Maestà, kolejnego arcydzieła Cimabue, którego renowacja jest obecnie kontynuowana. Obydwa obrazy będą razem tematem wystawy-wydarzenia wiosną 2025 roku. - informuje francuskie Ministerstwo Kultury

Cimbaue, a właściwie Cenni di Pepo był francuskim artystą urodzonym we Florencji około 1240 roku. Był też odkrywcą i mistrzem Giotta, powszechnie uważanego za jednego z najwybitniejszych artystów epoki przedrenesansowej.

"Chrystus wyśmiany" jest jednym z ośmiu dzieł (część dyptyku) przedstawiających mękę i ukrzyżowanie Chrystusa. W 2000 roku National Gallery w Londynie nabyła jedną z części "Dziewica z Dzieciątkiem i dwoma aniołami". Jak poinformowało AFP ona również przez wieki była uważana za zaginioną, do czasu odnalezienia przez brytyjskiego arystokratę we własnym domu w Suffolk. Kolejne "Biczowanie Chrystusa" można podziwiać we Frick Collection w Nowym Jorku.