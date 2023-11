Pod podłogą zalęgło się coś jak ze „Stranger Things”. Byłam przerażona!

Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co to może być

Hannah podpisała zdjęcia jako coś „Znalezione pod niedawno podniesionymi mokrymi deskami podłogowymi. Masz pomysł, co to jest?” Wtedy internauci zaczęli przerzucać się pomysłami, co to może być. Jedna osoba zażartowała, że to zapowiedź 5 sezonu „Stranger Things”. Ekspert z Państwowego Herbarium w Brisbane powiedział Yahoo News, że jeszcze nigdy nie widział czegoś takiego. „Z pewnością nie wygląda jak tradycyjna pleśń.” – dodał. „Jedyne, co wiem, że choć trochę tak wygląda, to ryzomorfy Armillaria, ale to nie ma większego sensu”.

Jedna z osób napisała wprost pod postem: „Jestem naprawdę przerażona”. Wiele osób przeraziło się tymi obrazami, nie wiedząc, jaka może być przyczyna jej tak duże wzrostu i opanowania całej podłogi. Jedni spekulowali, że to zwykła pleśń, inni, że korzenie drzew przedostały się z zewnątrz do domu, jeszcze inni, że to zwykła grzybnia.

Prawdopodobnie ryzomorfy opanowały podłogę

Ryzomorfy to twory o korzeniastej strukturze charakterystyczne dla grzybów oraz widliczkowców. Ich nazwa pochodzi od dwóch słów: rhiza – korzeń i morphe – kształt, co idealnie oddaje ich naturę. Bardzo często rozrastają się w duże struktury w spróchniałym drewnie, pod korą drzew czy w szczelinach między deskami. Zbudowane są z równoległych strzępek i rozgałęzionych rurkowatych włókien, które tworzą „ciało” grzyba.

Występują w ciemnym, prawie czarnym kolorze, podobnie jak w przypadku narośli znalezionej przez znajomego Hannah pod podłogą. Do sprawy włączyła się Elizabeth Aitken, profesor patologii roślin na Uniwersytecie w Queensland, która przyznaje, że „wygląda jak ryzomorfy grzyba zgnilizny drewna”.

Bez względu na to, czy jest to grzyb suchej zgnilizny, czy coś innego, należy pobrać próbki lub zapytać specjalistę od drewna. Dodaje Aitken.

Wszelkie grzyby obecne w domu mogą powodować różne poważne choroby, dlatego tak ważna jest wiedza na temat tego, z czym mamy do czynienia i czy dom nie wymaga podjęcia specjalnych środków mających na celu wyeliminowanie intruza. Eksperci przyznają, że z pewnością jest to gatunek grzyba powodujący pleśń drewna.