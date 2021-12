Polacy niedawno zaprezentowali swoje plany na budowę pierwszego toru kolei magnetycznej Magrail w Polsce, która oparta jest ta technologii Hyperloop. Teraz możemy zobaczyć rozbudowaną koncepcję firmy HyperloopTT. Firma na dobry początek chce zbudować wersję towarową kolei przyszłości.

Pomysłodawcy projektu uważają, że w ten sposób ta technologia szybciej się spopularyzuje na całym świecie, dzięki czemu można będzie podjąć większe inwestycje z myślą o jej pasażerskiej wersji. Cała sieć transportowa ma funkcjonować w pełni zdalnie i być nadzorowana z centrum dowodzenia o nazwie HyperPort.

Reklama

Wideo youtube

Kapsuły mogą być załadowane od góry dwoma 6-metrowymi kontenerami, albo jednym większym o długości od 12 do 13,7 metrów, a później wysyłane w miejsce przeznaczenia z prędkością blisko 1000 km/h. Chociaż to nieco mniejsza prędkość od zakładanej przez Elona Muska, czyli 1200 km/h, ale nie oszukujmy się, że uda się to osiągnąć w ciągu najbliższych 10 lat, skoro nawet najszybsza zwykła kolej na całym świecie porusza się ze średnią prędkością 200 km/h.

Co najważniejsze, cały system ma funkcjonować w pełni ekologicznie. Energia do zasilenia całego HyperPortu ma być pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. Na opublikowanym filmie możemy zobaczyć, że każdego dnia HyperPort może obsłużyć aż 2800 kapsuł towarowych. Hiszpańska firma Mormedi, która współpracuje z HyperloopTT, zamierza urzeczywistnić ten projekt w ciągu najbliższych 4 lat. Celem jest przeniesienie TIRów na tory. Każdy kto jechał polskimi autostradami czy drogami ekspresowymi wie, jak wielka potrzeba jest szybkiego wdrożenia takiego pomysłu.

Wracając do Polaków i naszego rodzimego Hyperloopa, to firma Nevomo nawiązała współpracę z włoskim Rete Ferroviaria Italiana, aby wspólnie przeprowadzić pierwsze testy pełnowymiarowej, lewitującej kolei magnetycznej Magrail. Obie spółki dostaną finansowanie Unii Europejskiej w celu stworzenia toru testowego w Bolonii.

Ale to nie wszystko, Nevomo chce niebawem wybudować na Podkarpaciu najdłuższy tor do testowania pasywnej kolei magnetycznej w całej Europie. Według opublikowanych informacji, prace przy budowie pełnoskalowego toru o długości 750 metrów mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.