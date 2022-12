5 sposobów, jak podłączyć telefon do telewizora bez kabla HDMI

Spis treści: 01 Połączenie z telefonem przez sieć Wi-Fi

02 Przesyłanie obrazu z telefonu na Smart TV za pomocą Wi-Fi Direct i Bluetooth

03 Telewizor bez Smart TV - jak podłączyć telefon bez kabla?

04 Zdjęcia i filmy z telefonu na telewizorze bez HDMI

Połączenie z telefonem przez sieć Wi-Fi

Obecnie większość nowoczesnych telewizorów ma funkcję Smart TV, która umożliwia korzystanie z Internetu i łączenie się ze smartfonami. Najprościej zrobić to za pomocą domowej sieci Wi-Fi. Warunkiem jest, by oba urządzenia używały tej samej sieci.

Na telefonie należy włączyć funkcję przesyłania obrazu, np. Smart View, Screen Mirroring czy szybkie połączenie. Wyświetli się lista urządzeń, z którymi smartfon może się połączyć. Spośród nich trzeba wybrać telewizor.

Na odbiorniku pojawi się prośba o zezwolenie na połączenie z innym urządzeniem. Po wyrażeniu zgody obraz z telefonu powinien wyświetlić się na telewizorze.

Przesyłanie obrazu z telefonu na Smart TV za pomocą Wi-Fi Direct i Bluetooth

Dzięki Wi-Fi Direct można oglądać zdjęcia i filmy z telefonu na telewizorze bez HDMI. Aby to zrobić, oba urządzenia muszą być w sieci Wi-Fi (nie musi być to ta sama sieć).

W ustawieniach telewizora trzeba aktywować Wi-Fi Direct i umożliwić łączenie się z innymi urządzeniami. Po włączeniu na telefonie funkcji przesyłania obrazu należy wybrać telewizor, z którym smartfon ma być sparowany. Następnie trzeba potwierdzić pilotem komunikat o połączeniu urządzeń. Potem już można udostępniać pliki i wyświetlać obraz ze smartfona na Smart TV.

Dokładnie tak samo działa Bluetooth. Telewizor musi być jednak wyposażony w moduł, który go obsługuje. Po wybraniu tej opcji na obu urządzeniach należy je sparować. Aby łącze było stabilne, sprzęty powinny być blisko siebie.

Telewizor bez Smart TV - jak podłączyć telefon bez kabla?

Aby podłączyć telefon do telewizora bez funkcji Smart TV, przyda się specjalna przystawka z kartą sieciową. Najpierw trzeba ją podpiąć do odbiornika i do zasilania, a następnie skonfigurować z domową siecią internetową. Na telewizorze jako źródło sygnału należy wybrać odpowiedni port HDMI lub USB.

Aby treści z telefonu wyświetlały się na telewizorze, urządzenia muszą korzystać z tego samego routera. Czasami do połączenia się z adapterem potrzebna jest specjalna aplikacja.

Po wybraniu na smartfonie właściwej przystawki i zatwierdzeniu komunikatu na telewizorze obraz powinien wyświetlić się na dużym ekranie. Teraz łączność między telefonem a telewizorem odbywa się bezprzewodowo.

Zdjęcia i filmy z telefonu na telewizorze bez HDMI

Aby obejrzeć na większym ekranie zdjęcia i filmy zapisane w pamięci telefonu, możesz wykorzystać kabel od ładowarki. Warunkiem jest wejście USB w telewizorze.

Z jednej strony należy wpiąć go do telefonu, a z drugiej do złącza USB w odbiorniku. W tym momencie smartfon będzie działał jak pendrive. Na ekranie telewizora pojawią się zawarte w telefonie pliki i foldery, które trzeba wybierać za pomocą pilota.