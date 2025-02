Meta ogłosiła plany budowy podwodnego kabla o długości 50 tys. km (31 tys. mil), który obejmie cały świat. Jak informuje gigant technologiczny, Project Waterworth połączy Stany Zjednoczone, Indie, RPA, Brazylię i inne regiony. Ma to być największy projekt z kablami podmorskimi na świecie. Skąd w ogóle potrzeba takiego rozwiązania i... czy to bezpieczne?Meta, czyli właściciel Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, ma wysokie ambicje, które mocno wykraczają poza media społecznościowe . Jest ostatnio szczególnie aktywna na polu sztucznej inteligencji i metaverse, a także infrastruktury, która je obsługuje. Firma Marka Zuckerberga pisze na blogu, że nowy projekt z kablami podwodnymi zapewni "wiodącą w branży łączność" między pięcioma kontynentami i pomoże wspierać jej projekty AI.

Wspomniany podwodny kabel ma być najdłuższym, jaki do tej pory położono. Będzie on korzystać z systemu 24 par włókien, co zapewni mu większą przepustowość.