​Airover: Rower, który wygląda jak dwukołowa wersja Tesla Cybertruck

Ten jednoślad może przypominać swoją aparycją pojazdy z filmów Tron lub z futurystycznych wizji w stylu Łowcy Androidów, ale Airover to tylko i aż elektryczny rower.

To, co na pewno nadaje mu wyjątkowości, to właśnie wygląd, który od razu przywodzi na myśl kształt Tesla Cybertruck.

Charakterystyczna rama Airover wykonana jest z włókien węglowych, a sam design można na pewno określić jako "minimalistyczny", lub jak kto woli, "surowy".

Żadnych kolorowych wstawek, grafik czy ozdobników jak w przypadku wielu innych tego typu produktów na rynku.

Ale tak naprawdę to nie wygląd jest tutaj najważniejszy. Specjalny układ ramy i podzespołów sprawia, że z Airover mogą korzystać osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, na przykład osoby starsze czy cierpiące na schorzenia mięśni lub kości.

Dodatkowo rower jest niebywale lekki - waga ramy to zaledwie 2,3 kilograma. Airover rozpędza się do 45 kilometrów na godzinę dzięki baterii o mocy 750W. Producenci dołączają także niewielki wyświetlacz, który informuje o stanie baterii i prędkości, z jaką porusza się pojazd.

W przedsprzedaży rower kosztuje 2699 dolarów (ponad 10,5 tys. złotych). Jego regularna cena sklepowa będzie wynosić 3999 dolarów (ponad 15,5 tys. złotych).