Aktor „Gry o tron” jest w Ukrainie. Zorganizował wielką akcję

Weźmie również udział w charytatywnym filmie tworzonym w Teatrze Młodych Widzów w Lipkach, a fundusze z wydarzenia przeznaczone zostaną na pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy.

Jack Gleeson w Kijowie wspiera Ukraińców

Ale to nie wszystko. Celebryta wystawił na aukcję figurkę postaci Joffreya I Baratheona, w którą wciela się w "Grze o tron". Cały dochód z jej sprzedaży zasili konto Ukraińskich Sił Zbrojnych. Gleeson zakupił też za własne pieniądze samochód ciężarowy przeznaczony do przewozu na front moździerzy.

Co ciekawe, aktor przyjechał do Kijowa specjalnym pickupem, który został ufundowany Siłom Zbrojnym Ukrainy przez brytyjskich fanów serialu i samego Jacka Gleesona. Irlandczyk zapowiedział, że to nie koniec jego wsparcia dla Ukraińców.

Gleeson, podobnie jak wcześniej Angelina Jolie, Ben Stiller, Sean Penn czy Liev Schreiber, spotka się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, i wspólnie omówią dalsze możliwości pomocy mieszkańcom i żołnierzom realizowanej przez obywateli Wielkiej Brytanii.