Pojazdy są w pełni elektryczne i zostały wykonane na zamówienie Amazona przez firmę Rivian. Wyglądają bardzo futurystycznie i już można je zobaczyć na ulicach kilku amerykańskich miast, w tym Chicago, San Diego czy Dallas. To część strategii amerykańskiego giganta, który obiecał doprowadzić do sytuacji, w której w 2040 roku osiągnie poziom zerowej emisji CO2.

Zdjęcie Pojazdy Amazona mają stać się w przyszłości w pełni autonomiczne / domena publiczna

O tym, że Amazon zamierza mieć własne vany po raz pierwszy świat usłyszał w 2020 roku. Początkowo koncern chciał zakupić jeden z samochodów dostępnych na rynku. Po 18 miesiącach żmudnych analiz podjęto decyzję, że powstanie zupełnie nowy pojazd, który stanie się znakiem rozpoznawczym marki. Na producenta aut Amazona wybrano firmę Rivian mającą siedzibę w stanie Michigan. Projektanci dostali zadanie: stworzyć samochód o bardzo nowoczesnej sylwetce, który pokaże Amazon jako firmę stawiającą na ekologię.

Reklama

Zdjęcie Pierwszy model samochodu Amazona powstał przy pomocy potężnej drukarki 3D. / domena publiczna

Ekologiczne pojazdy dostawcze od Amazona

Nowy van Amazona jest nafaszerowany elektroniką. Firma już teraz przystosowała go do tego, aby kiedyś samochód stał się w pełni autonomiczny, czyli mógł poruszać się bez kierowcy. Samochód automatycznie zawiadamia o usterce, rozpoznaje ją i ewentualną część potrzebną do naprawy zamawia w magazynie. Auta zostały wyposażone w zupełnie nowatorski system monitorowania pogody. Samochód zmienia swoje parametry i ustawienia podwozia w zależności od warunków na drodze. Jeśli na danym odcinku drogi do klienta przewidywany jest silny wiatr lub deszcz, wtedy zmienią się także parametry jezdne auta. Wiele rozwiązań zostało zapożyczonych od samochodów Tesli, w tym automatyczne utrzymywanie pasa ruchu i rozpoznawanie innych pojazdów na drodze. To ma sprawić, że vany Amazona mają być najbezpieczniejszymi tego typu pojazdami na świecie.



Zdjęcie Pośrodku deski rozdzielczej znajduje się ogromny monitor. Samochód informuje kierowcę o tym, jakiej może spodziewać się pogody podczas jazdy / domena publiczna

Zupełnie nowatorskim rozwiązaniem jest zintegrowanie pojazdów Amazona z systemem dostarczania przesyłek. Dzięki temu paczki z zamówionymi towarami mają jeszcze szybciej docierać do klientów. W każdym samochodzie będzie zainstalowany specjalny moduł rozpoznawania mowy. To on będzie informował kierowcę, czy paczka w centrum logistycznym jest gotowa do odbioru, jaką trasę ma pokonać i jakich warunków meteo może się spodziewać.

Plany Amazona są bardzo ambitne. Elektryczne Furgonetki z logo firmy do końca tego roku mają się pojawić na ulicach ponad 100 amerykańskich miast. Do 2030 roku firma zamierza wyprodukować ponad 100 tysięcy elektrycznych vanów. Na razie nie ma informacji, czy samochody Amazona pojawią się także w miastach europejskich.