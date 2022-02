Progresywni amerykańscy prawodawcy w postaci senatorów Eda Markeya i Jeffa Merkleya oraz członków izby reprezentantów Pramili Jayapal i Ayanny Presley, wystosowali otwarty list do agencji federalnych. Przekonują w nim do zaprzestania współpracy z firmą Clearview AI, twórcy kontrowersyjnego systemu rozpoznawania twarzy.

List został wysłany do agencji, których nazwy widniały w raporcie z sierpnia 2021 roku, mówiącym o tym, że wykorzystują one system rozpoznawania twarzy firmy Clearview AI do "egzekwowania wewnętrznego prawa". Adresatami wspomnianego listu są departamenty Sprawiedliwości, Obrony, Bezpieczeństwa Krajowego oraz Zasobów Wewnętrznych.

Reklama

Politycy w liście wyrażają obawę o to, że technologia Clearview AI może wyeliminować publiczną anonimowość w Stanach Zjednoczonych, a Amerykanie stracą wtedy możliwość pojawiania się publicznie bez ryzyka bycia zidentyfikowanym.

Clearview AI jest unikatowe wśród systemów rozpoznawania twarzy ze względu na swoją autorską bazę danych. Część informacji znajdujących się w niej pochodzi z prywatnych profili na Facebooku, YouTubie i innych platformach społecznościowych. W związku z tym Clearview AI pozwala na zidentyfikowanie jednocześnie wielu obiektów w zasięgu aparatu. Właśnie sposób pozyskiwania przez firmę danych i możliwość identyfikacji wielu osób jednocześnie stanowią o kontrowersji tej technologii. Już wcześniej CEO Clearview AI, Hoan Ton-That zdradził, że z ich systemu korzysta już ponad 2400 różnych agencji na całym świecie.

To nie jest pierwszy krok wspomnianych prawodawców w celu ograniczenia wykorzystania technologii rozpoznawania twarzy przez państwowe instytucje. Wcześniej przedstawili ustawę, która nałożyłaby znaczne restrykcje na stanowe i lokalne departamenty policji w zakresie stosowania technologii rozpoznawania twarzy.