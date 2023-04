Amerykański żołnierz zmienia stronę. Zajmuje się prorosyjską propagandą w sieci

Kiedy spojrzy się na zawartość udostępnianą przez kanały Pro-Russia w mediach społecznościowych, tj. zdjęcia dokumentujące rosyjską agresję w Ukrainie czy pochwały płynące w stronę słynącej z niezwykłej brutalności grupy Wagnera (w ostatnich dniach coraz więcej mówi się o przeprowadzanych przez nią egzekucjach czy okaleczeniach ukraińskich jeńców), nie ma najmniejszych wątpliwości, że musi je prowadzić ktoś bardzo oddany Kremlowi.



Donbass Devushka to sprzyjająca Rosji amerykańska podoficer

I choć pseudonim Donbass Devushka zdawał się sugerować mieszkankę Europy Wschodniej, co zresztą sugerowała sama zainteresowana, np. w podcastach, gdzie mówiła ze "wschodnim" akcentem, to jak ujawnił The Wall Street Journal, w rzeczywistości chodzi o 37-letnią Amerykankę. Jakby tego było mało, Sarah Bils ma za sobą karierą wojskową, bo jest byłą podoficer amerykańskiej marynarki wojennej i jeszcze do listopada 2022 roku służyła w US Naval Air Station na Whidbey Island.