Sabotażyści zaatakowali obwód kurski w Rosji

Zniszczeniu miały ulec tylko pojazdy, które jako pierwsze przekroczyły granicę w nocy z niedzieli na poniedziałek (21-22 maja). W międzyczasie bojownicy mieli otrzymać wsparcie w postaci nowego sprzętu i pojazdów. W swoim rajdzie zdobyli też rosyjskie pojazdy, w tym opancerzony BTR-82A.

Reklama

Tymczasem nowe wiejści dochodzą do nas z obwodu kurskiego. Tam Rosyjski Korpus Ochotniczy pokonał dziś (23 maja) umocnienia na granicy rosyjsko-ukraińskiej i przejął kontrolę nad wsią Gogolewka. W mediach społecznościowych pojawiło się nawet zdjęcie na dowód, na którym bojownicy stoją w tle z tablicą nazwy miejscowości.

Dywersanci, chcący obalić Władimira Putina, zapowiedzieli, że obecnie granica jest przez ich oddziały przekraczana regularnie w najróżniejszych miejscach. Obecnie są to co najmniej trzy miejsca, dwa w obwodzie biełgorodzkim i jeden z kurskim. Celem jest doprowadzenie do chaosu w przygranicznych obwodach i wśród tamtejszej ludności. Oczekuje się, że wsie w obwodzie kurskim będą niebawem ewakuowane, podobnie jak miało to miejsce w obwodzie biełgorodzkim.