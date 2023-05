Legion "Wolność Rosji" pokonał umocnienia graniczne

Są to żelbetowe bryły o kształcie ostrosłupa ściętego wysokie na 90-120 centymetrów. Mają one stanowić barierę nie do pokonania dla pojazdów kołowych czy gąsiennicowych. Rosja przeznaczyła na stworzenie takiej fizycznej barykady miliardy rubli. Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które idealnie odzwierciedlają moment przekraczania granicy rosyjsko-ukraińskiej przez Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Legion "Wolność Rosji".

Okazuje się, że rosyjska superbariera została przez nich sforsowana w zaledwie kilka minut. "Zęby smoka" zostały zniszczone i przesunięte przez oddziały dywersyjne za pomocą ciężkiego sprzętu. Jakiś czas temu, ukraińska armia ćwiczyła pokonywanie tego rodzaju umocnień za pomocą niemieckich bojowych wozów piechoty o nazwie Marder. Analitycy sugerują, że gdyby rosyjska armia wykopała długie i szerokie rowy za "zębami smoka", to sabotażyści mieliby więcej problemu z ich pokonaniem.

Chociaż w rosyjskich mediach mówi się, że armia już wyeliminowała cały oddział Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego oraz Legionu "Wolność Rosji", to jednak w sieci pojawiają się informacje, że sabotażyści zajmują kolejne wsie w obwodzie biełgorodzkim i coraz szybciej zbliżają się do miasta Biełgorod. Obecnie mają znajdować się we wsi Bogun-Gorodok, ale mówi się też, że małe oddziały co jakiś czas przekraczają granicę w różnych jej miejscach na długości ponad 40 kilometrów, co zmusza władze rosyjskie do bezustannych interwencji.