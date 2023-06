Aplikacja FeverPhone zamieni smartfon w termometr

Ostatnie lata ze światową pandemią koronawirusa pokazały, jak bardzo ważne jest mierzenie temperatury. To właśnie odczyt z termometru decydował o tym, czy mogliśmy udać się w podróż samolotem lub wejść do urzędu. Termometry są od dawna elektroniczne, ale i tak często się zdarza, że zapominamy, gdzie je schowaliśmy w domu. Te wszystkie problemy znikną, kiedy pojawi się aplikacja, która zamieni smartfon w nowoczesny termometr i to bez podłączania do niego jakichkolwiek, dodatkowych urządzeń. Opracowali ją naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie.

Smartfon jak termometr. Jak to działa?

Naukowcy wykorzystali małe układy zwane ternistorami, które posiada każdy smartfon. Ich zadaniem jest monitorowanie pracy baterii, w tym jej temperatury. Okazało się, że takie same detektory temperatury są stosowane w najbardziej doskonałych termometrach w szpitalach. Wystarczyło ustalić, jak termistory w smartfonach reagują po kontakcie z ludzkim ciałem.

Naukowcy zaczęli eksperymentować. Używali plastikowej torebki wypełnionej ciepłą wodą, która imitowała ludzkie ciało. Przykładając do niej smartfon sprawdzali, jak reagują ternistory. Do eksperymentów użyli trzech modeli telefonów: Google Pixel 6, Google Pixel 3 i Huawei P20. Potem wystarczyło sporządzić odpowiedni algorytm i stworzyć aplikację.

FeverPhone jeszcze niedostępna

Rozpoczęły się testy. Za jej pomocą sprawdzili temperaturę 37 osób, którym wcześniej zmierzono ją za pomocą zwykłego termometru. Wyniki podane przez aplikację FeverPhone były szokująco precyzyjne. Mierzenie temperatury za pomocą aplikacji jest bardzo proste. Wystarczy ją uruchomić, a następnie przyłożyć sobie ekran smarfonu do czoła i odczekać kilkanaście sekund. Sygnał dźwiękowy informuje nas, że pomiar został dokonany.

Aplikacja nadal jest w fazie testów i nie można jej pobrać na telefon. Naukowcy starają się ustalić, jak na pomiar temperatury wpływa chociażby to, że smartfon jest w etui.

Ale to nie wszystko. Twórcy aplikacji FeverPhone są przekonani, że już niedługo temperaturę ciała będą podawać zegarki typu smartwatch.