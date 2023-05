Aplikacja hit! Używa jej 10 milionów Polaków. Wkrótce wersja 2.0

mObywatel - darmowa aplikacja hitem w Polsce

mObywatel cały czas rozwija się, podobnie jak jego baza użytkowników. Informacje płynące ze strony Ministerstwa Cyfryzacji nie pozostawiają złudzeń - darmowa aplikacja dla Polaków cieszy się coraz większą popularnością, czego dowodem są liczby instalacji oprogramowania.

W pierwszym kwartale 2023 roku zanotowano 1 milion pobrań aplikacji mObywatel. Łączna liczba instalacji przekroczyła tym samym barierę 10 milionów. Taki wynik robi wrażenie i wszystko wskazuje na to, że wkrótce kolejni obywatele sięgną po ten mobilny program umożliwiający łatwiejsze korzystanie ze swoich dokumentów i nie tylko.

W ciągu ostatnich dwóch lat liczba pobrań aplikacji mObywatel wzrosła pięciokrotnie. To świadczy o tym, że cyfryzacja usług publicznych jest potrzebna, a społeczeństwo oczekuje tych zmian. Na bieżąco analizujemy potrzeby użytkowników. Z badań wynika, że oczekiwania są takie, aby aplikacja pomagała obywatelom załatwić sprawy urzędowe – w dowolnym miejscu i czasie. Janusz Cieszyński, Minister cyfryzacji

Popularność mObywatela rośnie z roku na rok

Ponad 3 lata temu, bo w styczniu 2020 roku aplikacja mObywatel znajdowała się na 776 600 urządzeniach w kraju. W kolejnym roku liczba ta wzrosła do 2 004 849. Prawdziwy boom na mObywatela rozpoczął się już wtedy, aby na początku 2022 roku ministerstwo mogło pochwalić się liczbą 6 625 566 użytkowników.

Od 30 listopada 2022 roku do 14 kwietnia 2023 roku liczba użytkowników aplikacji mObywatel wzrosła o ponad 1 milion - do poziomu 10 014 437 zainstalowanych aplikacji. To pokazuje, że zestaw funkcjonalności programu regularnie przyciąga nowych użytkowników. Po co nam mObywatel? Lista zalet i korzyści jest długa, oto najważniejsze z nich:

mObywatel to wirtualny portfel z dokumentami - m.in. z dowodem osobistym, prawem jazdy czy Unijnym Certyfikatem COVID

- m.in. z dowodem osobistym, prawem jazdy czy Unijnym Certyfikatem COVID mPojazd - informajce o polisach, statusie pojazdu czy karcie pojazdu

mLegitymacja dla Twojego dziecka , czyli cyfrowy dokument uprawniający do zniżek i nie tylko

, czyli cyfrowy dokument uprawniający do zniżek i nie tylko Dostęp do eRecepty i eSkierowań

Powiadomienia push w mObywatel zamiast SMS?

Jedną z najnowszych i dostępnych już funkcjonalności aplikacji mObywatel są powiadomienia push, dzięki którym zatwierdzimy szereg akcji w cyfrowej przestrzeni. Kojarzycie mobilną autoryzację przelewów bankowych? W takim razie już wiecie, jak działają powiadomienia push w mObywatel.

mObywatel to nieustannie rozwijana aplikacja.

Podczas składania elektronicznych podpisów czy potwierdzania logowania w mObywatel możemy zatwierdzić nasze działania poprzez powiadomienie w aplikacji, zamiast korzystania z kodu SMS. Jest to duże udogodnienie, które jest przede wszystkim wygodne i szybsze.

mObywatel 2.0 już tego lata

Prawdziwą rewolucją będzie mObywatel 2.0, który wejdzie w życie na przełomie czerwca i lipca tego roku. Na mocy ustawy elektroniczny dowód w aplikacji będzie uznawany na równi z fizycznym dowodem. To jednak nie koniec udogodnień i ulepszeń.

Nowa wersja aplikacji – mObywatel 2.0. – docelowo to będzie nasz cyfrowy asystent do kontaktu z urzędami. Aplikacja rządowa będzie przypominać, porządkować i informować o korespondencji urzędowej, a także umożliwiać e-płatności urzędowe i posługiwanie się cyfrowymi dokumentami tak, jak tymi tradycyjnymi. Janusz Cieszyński, Minister cyfryzacji

Użytkownicy aplikacji mObywatel otrzymają możliwość zastrzegania swojego numeru PESEL, co uchroni ich przed niepożądanym wykorzystaniem danych, a młodzi kierowcy zaraz po zdaniu egzaminu będą mogli skorzystać z elektronicznego prawa jazdy. Pojawią się też ePłatności za usługi administracyjne. Nie obejdzie się również bez zmian w szacie graficznej.

