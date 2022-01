Jak dowiadujemy się z najnowszego raportu firmy analitycznej App Annie dotyczącego minionego roku, zatytułowanego State of Mobile, użytkownicy urządzeń mobilnych dokonali w tym czasie 230 mld pobrań aplikacji (to 435 000 aplikacji pobieranych na minutę), o 5% więcej niż w roku poprzedzającym, wydając na nie ok. 170 mld dolarów (to 320 tys. dolarów wydawanych na minutę), czyli 19% więcej niż w 2020 roku.

Jeśli chodzi o średni czas spędzany dziennie w aplikacjach mobilnych, to mówimy już o 4 godzinach i 48 minutach, co oznacza 30% wzrost w stosunku do 2019 roku. 7 z każdych 10 minut z urządzeniem mobilnym spędziliśmy zaś w mediach społecznościowych oraz aplikacjach ze zdjęciami i filmami, pośród których prym wiódł TikTok.

W TikToku spędzamy 90% czasu więcej niż w ubiegłym roku

To aplikacja, która zanotowała najwyższy wzrost rok do roku w zakresie czasu spędzonego w niej przez użytkowników, bo mówimy o poprawie o 90%! Co więcej, z szacunków firmy analitycznej wynika, że do połowy tego roku TikTok przekroczy granicę 1,5 mld aktywnych użytkowników miesięcznie - wygląda na to, że tej rozpędzonej kuli śnieżnej nie da się już zatrzymać. TikTok wyprzedził tym samym takich gigantów, jak Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp i Instagram (co ciekawe, wszystkie należą do Marka Zuckerberga i jego Meta).

Zdjęcie TikTok to prawdziwy złodziej czasu. Korzystamy z niego coraz więcej i dłużej / 123RF/PICSEL

Najpopularniejszą aplikacją do streamingu wideo pozostaje jednak Youtube, a za nim na większości rynków zobaczymy Netflixa. Jak podkreślają analitycy, w świetnej kondycji jest również sam mobilny ekosystem, bo w 2021 roku zadebiutowało ponad 2 miliony nowych aplikacji i gier, z czego 20% więcej niż w ubiegłym roku zarobiło ponad 100 mln USD.

Powody do zadowolenia mają autorzy aplikacji zdrowotnych, fitnessowych, zakupowych, do zamawiania jedzenia czy randkowych, bo wszystkie te kategorie zanotowały bardzo duże wzrosty, a szczególnie ta ostatnia - wydatki na aplikacje randkowe przekroczyły już 4 mld USD, co oznacza 95% względem 2018 roku.

Mówiąc krótko, coraz trudniej odciągnąć nas od smartfonów i dostępnych na nich aplikacji, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że statystyczny Amerykanin spędza też 3,1 godziny na oglądaniu telewizji, a do tego coraz więcej osób pracuje przy komputerze, to śmiało można przyjąć, że większa część życia upływa nam na wpatrywaniu się w ekran.