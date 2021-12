Apple zaprezentuje okulary AR już w 2022 roku?

Nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, lecz doniesienia branżowych analityków wskazują na to, że Apple wkroczy na grunt technologii AR i VR. Gigant z Cupertino pracuje nad okularami ze wsparciem dla rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Choć sama informacja nie jest niczym nowym, tak okazuje się, że urządzenie może ujrzeć światło dzienne już w następnym roku. To by znaczyło, że pracownicy Apple będą mieli ręce pełne roboty. W następnym roku przedsiębiorstwo ponownie zaprezentuje flagową serię iPhone’ów, model SE oraz wspomniane okulary.

W sieci pojawiło się już multum spekulacji na temat specyfikacji i możliwości nadchodzącego urządzenia Apple. Na większość pytań nadal nikt nie jest w stanie odpowiedzieć np. jak się będą nazywać? Może iGlass? Nie wiadomo również nic o planowanym designie okularów. Można jednak podejrzewać, że będą kompatybilne jedynie z innymi urządzeniami Apple. Okulary mają również połączyć możliwości rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Nie jest tajemnicą, że wiele osób nie kupuje urządzeń Apple ze względu na specyfikacje, lecz ekosystem i możliwe, że właśnie to on będzie główną siłą okularów Apple. Urządzenie na pewno wyjdzie ze wsparciem dla aplikacji z App Store. Dotychczas gigant z Cupertino główne swoje siły przerobowe kierował w produkcję i rozwój iPhone’ów. Smartfony stanowią przeszło połowę dochodów przedsiębiorstwa. W następnym roku firma zaistnieje również na innej gałęzi rynku, gdzie powalczy o klientów z Metą i Microsoftem.