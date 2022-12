Aresztowano założyciela i byłego prezesa giełdy FTX. Zatrzymania dokonano… na Bahamach

Dawid Szafraniak Technologia

Temat upadku kryptowalutowej giełdy FTX ciągnie się od listopada, a do mediów regularnie przedostają się coraz to nowsze rewelacje. Tym razem doszło do aresztowania założyciela i byłego prezesa firmy. Sam Bankman-Fried został zatrzymany na Bahamach po tym, jak został oskarżony o popełnienie przestępstwa przez prokuratora generalnego z Nowego Jorku.

Zdjęcie Sam Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach. / STEFANI REYNOLDS/AFP/East News / East News