Spis treści: 01 Niezidentyfikowany sprzęt dla Ukrainy?

02 Portugalia dumna z pomocy

03 Dron Tekever AR3 - co to za sprzęt?

Niezidentyfikowany sprzęt dla Ukrainy?

Opublikowany na Twitterze materiał Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii bardzo zainteresował niektórych oglądających. Przedstawiono na nim zestaw dronów różnego pochodzenia, który wkrótce trafi jako pomoc dla broniącej się Ukrainy. O ile wiadomo było o dostarczeniu jednostek z Wielkiej Brytanii, Danii czy Holandii, to film zawierał również sprzęt nieznanego pochodzenia.

Jak szybko się okazało, nieznane do tej pory drony to sprzęt z Portugalii. Poinformowała o tym firma odpowiadająca za jego produkcję, czyli Tekever. Na filmie zobaczyć można model Tekever AR3. Korzysta on z dwóch konfiguracji - jedna z nich zakłada użycie katapulty do przedłużonych operacji (do 16 godzin), lub startu typu VTOL. Od operatora zależy, który zostanie użyty.