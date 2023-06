Sześć ukraińskich dronów zmierza w kierunku Moskwy

Niestety, nie wiadomo, jaki rodzaj dronów użyły tym razem Siły Zbrojne Ukrainy, ale mogą to być maszyny kamikadze, które mogą transportować materiały wybuchowe (ładunek kumulacyjny KZ-6) o masie 1,8 kilograma. Maszyna może mieć zasięg ponad 1000 kilometrów i atakować nie tylko cele znajdujące się na tymczasowo okupowanych ukraińskich terytoriach, ale również daleko poza nimi.

Nie wiadomo też, kiedy drony dotrą do Moskwy, jeśli nie zostaną wcześniej strącone, ale po prędkości przelotu można wnioskować, że stanie się to w ciągu najbliższych 2 godzin. Siły Zbrojne Ukrainy zapowiedziały częstsze ataki dronów na Moskwę. Jest to pokłosie jednoczesnego ataku aż 11 pocisków balistycznych Iskander na Kijów z końca maja.