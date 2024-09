Polaris Dawn to przełomowa misja w kosmos, którą zrealizowano w zeszłym tygodniu. W jej trakcie odbył się pierwszy komercyjny spacer kosmiczny. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez SpaceX, które pod koniec tygodnia sprowadziło kapsułę Dragon z czteroosobową załogą na Ziemię.

Końcówka misji Polaris Dawn uchwycona przez astronautę z ISS

SpaceX sprowadziło kapsułę załogową Dragon wraz z członkami misji Polaris Dawn w niedzielę i nastąpiło to po pięciu dniach od startu przedsięwzięcia. Statek wylądował na oceanie, ale zanim do tego doszło, to najpierw wpadł w atmosferę naszej planety. Moment ten uchwycił jeden z astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Wejście kapsuły Polaris Dawn w atmosferę Ziemi, co nastąpiło 15 września, zostało uchwycone na zdjęciu przez astronautę NASA Dona Pettita. Trzeba przyznać, że udostępniony przez niego obraz jest naprawdę spektakularny.