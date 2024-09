Ziemię mijają różne planetoidy. Większość z nich to niewielkie obiekty, które nawet w razie kursu kolizyjnego nie stanowią dla nas większego zagrożenia. Inaczej jest w przypadku 2024 ON, gdyż jest to naprawdę wielki kolos, który obecnie zmierza w kierunku naszej planety. Do zderzenia jednak nie dojdzie.

Planetoida 2024 ON większa od Empire State Building

2024 ON to ogromna planetoida, której wielkość naukowcy oszacowali na od 210 do 470 metrów. Jeśli jest jej bliżej do drugiej z wymienionych wartości, to oznacza, że jest większa od Empire State Building. To naprawdę wielka skała, która po spadnięciu na Ziemię mogłaby wyrządzić duże szkody.

Co prawda nie jest ona tak duża jak asteroida, która doprowadziła do zagłady dinozaurów. 66 mln lat temu na Ziemię spadła skała, której średnicę szacuje się na około 10 km. Mimo to 2024 ON to również bardzo duża planetoida i tak wielkie obiekty mijają naszą planetę stosunkowo rzadko.

Asteroida o wielkości blisko 0,5 km zapewne nie uległaby spaleniu w atmosferze Ziemi i mogłaby wyrządzić spore szkody. Pozostawiony przez nią krater miałby kilometry średnicy. Na szczęście to nam nie grozi.

Asteroida przeleci obok Ziemi

Kurs planetoidy 2024 ON nie jest kolizyjny z naszą planetą. Obiekt ma minąć Ziemię w bezpiecznej odległości. Do największego zbliżenia dojdzie we wtorek o godzinie 12:19 czasu w Polsce. Wtedy skała ma znaleźć się blisko 1 mln km od nas, czyli około 2,5 razy dalej niż Księżyc, od którego dzieli nas średnio 384,4 tys. km.

Centrum CNEOS (Center for Near Earth Object Studies) twierdzi, że po południu we wtorek obiekt zacznie oddalać się od Ziemi i poleci we własnym kierunku. Co jednak ciekawe, za niespełna miesiąc czeka nas spotkanie z podobnym "gościem z kosmosu".

12 października do Ziemi zbliży się asteroida o podobnych rozmiarach. Tym razem obiekt minie naszą planetę w jeszcze większej odległości, bo około 3,5 mln km, a więc będzie dziewięć razy dalej niż Księżyc.

Planetoida 2024 ON wróci w pobliże Ziemi

2024 ON to planetoida typu NEO, czyli obiekt orbitujący blisko Ziemi. Choć już od jutra zacznie się od nas oddalać, tak w przyszłości dojdzie do kolejnych "bliskich spotkań". Asteroida okrąża Słońce co około 3,7 roku.

Obserwatorzy monitorujący tego typu obiekty twierdzą, że planetoida znajdzie się ponownie w sąsiedztwie Ziemi w latach 2035, 2052, 2063, 2072, 2109, 2111 i 2120. Wtedy ma jednak przelatywać na większych odległościach. Warto dodać, że 2024 ON odkryto całkiem niedawno i nastąpiło to w ramach projektu ATLAS Sky Survey. Skała została zidentyfikowana w 27 lipca br.